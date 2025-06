Millán Mon (PP) lamenta "el grave impacto" sobre la flota palangrera gallega por el veto a la pesca de fondo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado del Partido Popular Francisco Millán Mon ha lamentado "el grave impacto" sobre sobre la flota palangrera gallega por la sentencia del Tribunal General de la UE que rechaza los recursos contra la decisión de la Comisión Europea de vetar la pesca de fondo en 87 áreas del Atlántico nororiental.

"Lamento el fallo del Tribunal. En una primera valoración, tengo que decir que no coincido con las conclusiones", ha afirmado Millán Mon. "Sigo pensando que el reglamento es desproporcionado. Prohíbe la pesca de fondo sin diferenciar entre artes pesqueras, entre arrastre y palangre, una diferenciación esencial. Además, las zonas de prohibición también son desproporcionadas en cuanto a su tamaño, fueron diseñadas con brocha gorda, no con pincel fino", se queja.

Millán Mon opina que, aunque sea ajustado a derecho según el Tribunal, el reglamento no cumple con su objetivo. "La intención original de la Comisión Europea con esta norma era proteger los ecosistemas marinos vulnerables de los efectos del arrastre", razona. A este respecto, Millán Mon denuncia que prohibir la pesca a profundidades superiores a 400 metros perjudica esencialmente al palangre, ya que el arrastre prácticamente no opera en esas profundidades. "Paradójicamente, esta medida ha perjudicado a un sector muy selectivo como el palangre, con un impacto mínimo sobre el fondo", advierte el eurodiputado gallego.

"Los palangreros de Burela, conocen bien la selectividad de este arte y los profundos perjuicios económicos que este sector de la flota está sufriendo", apunta Millán Mon. El eurodiputado popular recuerda que la propia Organización de Productores Pesqueros del Puerto de Burela recurrió este reglamento ante el Tribunal General de la UE, coadyuvado por la Xunta de Galicia. También el Gobierno de España impugnó este reglamento, aprobado durante el mandato del entonces comisario para Medioambiente, Pesca y Océanos, Virginijus Sinkevicius. Ambos recursos han sido desestimados por el Tribunal General.

"Ya que no parece posible avanzar en la vía judicial, aunque está abierta la vía del recurso, la Comisión Europea debería cambiar cuanto antes el reglamento de ejecución", urge Millán Mon. "No tiene sentido que se penalice a quien no causa daño. El reglamento de ejecución no está consiguiendo su objetivo. Si la Comisión Europea considera que es necesario modificar el reglamento de base, la Comisión debe presentar una propuesta legislativa cuanto antes en este sentido", agrega.

"Por desgracia, gran parte del daño es irreversible. Muchos palangreros, por ejemplo en el puerto de Celeiro, han abandonado ya el palangre, en favor de la volanta, un arte de pesca, por cierto, menos selectivo", indica Millán Mon. "Creo que el resultado en la práctica es contrario al que pretendía la Comisión Europea. Por todo ello, me parece urgente modificar el reglamento si la vía judicial finalmente no prospera", concluye.