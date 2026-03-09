Miranda (BNG) pide que las estadísticas pesqueras incluyan variables socioeconómicas

Archivo - EP Plenary session - European oceans pact - FRED MARVAUX - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha presentado enmiendas al informe sobre estadísticas en la pesca en la Unión Europea, entre las que ha incluido que se tenga en cuenta variables socioeconómicas como género, edad, estudios y nivel de ingresos.

"Se trata de un informe técnico que va a marcar lo que se mide en la pesca y lo que se mide es lo que nos permite hacer una política responsable y adaptada a la realidad", ha argumentado Ana Miranda.

A su vez, en una nota de prensa, ha señalado que es "fundamental" que se tomen en consideración los tres pilares del desarrollo sostenible: el ambiental, el social y el económico.

En esta misma línea, la eurodiputada gallega ha advertido de que la recogida de datos estadísticos "no puede implicar un aumento de la carga administrativa de los marineros".

El documento, según ha destacado el BNG, sostiene que en estas estadísticas deberían incluirse datos socioeconómicos como el género, la edad, la educación y los ingresos, entre otros, y parámetros ambientales que permitan evaluar las interacciones entre las actividades pesqueras y de acuicultura y los ecosistemas marinos, incluidos los impactos en los hábitats marinos, la biodiversidad y la calidad del agua.

Además, la recogida de esta información deberá tener como base, siempre que sea posible, los sistemas de seguimiento existentes, las fuentes de datos administrativos o los marcos de información ambiental establecidos en el marco del derecho de la Unión, "sin aumentar al mismo tiempo la carga administrativa de los pescadores y de los operadores".