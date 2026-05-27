El Observatorio costero de Galicia renueva la boya de Muros para reforzar la observación marina en tiempo real

Boya de Muros - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Costero de la Xunta de Galicia ha sustituido la boya oceanográfica de Muros por una nueva de mayor tamaño y "mejores prestaciones técnicas", con el objetivo de reforzar la capacidad de observación marina en tiempo real de las rías gallegas.

En concreto, la nueva plataforma permitirá mejorar las condiciones de operación y mantenimiento de la estación, así como facilitar la instalación de nueva sensórica, "ampliando las capacidades de seguimiento ambiental en una zona de elevado interés para el sector marítimo-pesquero" y para el estudio de los efectos del cambio climático.

La estación forma parte de la red de plataformas automáticas mantenida por el Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR en el marco del Observatorio Costero de Galicia (OCXG), una infraestructura pública de observación y predicción marina que integra capacidades de monitorización en tiempo real, modelización numérica y servicios operativos orientados a la gestión costera y a los sectores marítimos.

En este contexto, la Xunta ha explicado en una nota de prensa que la boya transmite datos cada diez minutos, incluyendo variables como temperatura del agua, salinidad, corrientes o condiciones meteorológicas, información que puede consultarse en abierto a través de la web de plataformas del Observatorio.

Finalmente, ha subrayado que el Observatorio Costero de la Xunta , cofinanciado por la Xunta y la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), trabaja además para integrarse en IDISOM, la Infraestructura Distribuida de Observación Marina de carácter nacional, con el objetivo de "reforzar la coordinación científica y técnica entre las principales infraestructuras de observación oceánica del Estado".

"PAPEL ESTRATÉGICO DE GALICIA"

En otro orden de asuntos, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este miércoles en Vigo en un encuentro organizado por el Instituto de Investigaciones Marinas con motivo de su 75 aniversario.

Durante su intervención, la responsable autonómica ha felicitado al IMM-CSIC por esta trayectoria y ha destacado "el papel estratégico de los centros situados en Galicia como herramienta clave para reforzar la posición de nuestra comunidad como referente internacional en el ámbito de la investigación de los océanos y de la innovación aplicada al sector".

La titular de Mar ha aprovechado para destacar la actividad científica de los centros dependientes de la Consellería do Mar

--Intecmar, Cetmar y Cima-- junto con las tres universidades gallegas, el propio IIM-CSIC y el Instituto Politécnico Marítimo Pesquero Atlántico de Vigo.

Según ha incidido, esta colaboración permite "promover sinergias entre instituciones y maximizar el impacto del conocimiento empírico y especializado sobre el tejido productivo".

Asimismo, ha participado en el acto de celebración del Día Marítimo Europeo, que este año la Xunta le dedica a Redemar. Allí, la conselleira ha celebrado el papel clave de esta red autonómica como interlocutora entre los organismos técnico-científicos y los profesionales del mar.

Cabe recordar que la red Redemar, creada en 2022, arrancó en 2023 con sus primeros 11 proyectos de investigación. Desde entonces, el Gobierno gallego lleva invertidos en esta estrategia un total de 7,3 millones de euros, "un impulso económico que ha permitido elevar el número de iniciativas hasta las 30, con 18 de ellas actualmente en curso".