El Parlamento pide al Gobierno un marco transitorio ante los nuevos controles pesqueros que evite sanciones

Puerto de Vigo durante el paro de la flota pesquera de bajura, a 19 de enero de 2026, en Vigo, Pontevedra, Galicia (España). La flota de pesca de bajura comienza un paro indefinido para protestar contra la nueva normativa europea que obliga a los barcos a - Adrián Irago - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego ha pedido al Gobierno central un marco transitorio de aplicación ante los nuevos controles pesqueros que fija la UE que evite sanciones o penalizaciones al sector.

Esta propuesta del PPdeG ha salido adelante con el apoyo del PSdeG y la abstención del BNG. La votación se ha producido en la Comisión de Pesca el día siguiente a que el Ministerio de Pesca haya accedido a flexibilizar los nuevos control de acuerdo con las reivindicaciones de las cofradías y tras un paro de la flota en señal de protesta con las medidas.

Durante el debate, Nazareth Cendán (PP) --que no tomará posesión como nueva diputada hasta el próximo pleno del Parlamento-- ha criticado que "hasta ayer" (por el lunes) el Gobierno no quiso escuchar", después de protestas del sector, en lo que tacha de "actuación reactiva" del Ejecutivo central.

La diputada popular critica que este reglamento europeo "impone medidas pensadas para la flota industrial" y "no está adaptada" a la flota de bajura gallega. Acusa al Gobierno central de que "llega tarde" tras "dos años sin hacer nada" y "desconoce la realidad" del sector, puesto que considera que "se extralimitó poniendo al sector contra las cuerdas".

LA OPOSICIÓN CARGA CONTRA LA "HIPOCRESÍA" DEL PP

Enfrente, el diputado socialista Carlos López Font ha cargado contra la "hipocresía" del PP, que "critica al Ministerio por la aplicación del reglamento europeo cuando fue el propio PP quien apoyó este reglamento en el Parlamento Europeo", pues "lo votaron sus eurodiputados" y lo "defendieron sus dirigentes".

López Font censura que los populares "pretenden hacer ver que no tienen nada que ver", pero ha recordado una intervención, en octubre de 2023, del eurodiputado gallego Francisco Millán Mon "defendiendo la aprobación de este reglamento" y en donde "felicitaba" a la socialista Clara Aguilera por su papel de relatora.

A renglón seguido, la diputada del BNG Rosana Pérez ha mostrado su "perplejidad" por las intervenciones del PP y PSOE, que "votaron a favor de esta iniciativa" en Bruselas. Apunta que el PSOE "dijo desde el primer día" que estaba a favor del nuevo reglamento, pero carga contra el "descaro y la desfachatez" del PP, pues "dice que el Gobierno puso al sector contra las cuerdas", cuando "quien la aprobó y promovió" el Partido Popular en Europa.

Reprocha que el PP "miente" al sector pesquero sobre este reglamento. "Que sepa todo el sector gallego que el ejecutivo europeo que desconoce nuestra realidad es el PP europeo", afea Rosana Pérez.