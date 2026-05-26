El Parlamento pide al Gobierno que se reconozca a las cofradías como organizaciones de productores

Comisión de Pesca - PARLAMENTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Galicia reclama al Gobierno central que se reconozca a las cofradías de pescadores como organizaciones de productores pesqueros (OPP) mediante un cambio en la legislación estatal.

A petición del PPdeG, la Comisión de Pesca pide una modificación del Real Decreto 664/2023 que regula las diversas modalidades de asociacionismo en el sector pesquero y marisquero y que promueva en la Unión Europea la modificación del reglamento para permitir "su inclusión expresa como sujetos reconocidos en el marco de la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura".

Esta es una antigua demanda del sector, ya que permitiría a estas entidades, 63 cofradías a nivel gallego que representan a más de 10.000 profesionales, acceder a mayor financiación del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca, y de Acuicultura (Fempa).

Por otra parte, también ha salido adelante otra propuesta del PP, grupo mayoritario, para demandar a la a Comisión Europea que la futura estrategia 'Visión 2040 de la pesca y de la acuicultura' "garantice la corrección de los desequilibrios existentes en la actual política marítima europea, con el fin de que esta sea más justa, eficaz y adaptada a la realidad de los territorios, y que garantice un futuro viable, sostenible y competitivo para el sector pesquero y acuícola".

Igualmente, la proposición no de ley requiere que esta estrategia "sea desarrollada como un pacto renovado y equilibrado entre las instituciones europeas, los Estados miembros, las regiones y el sector marítimo-pesquero".