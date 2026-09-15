El Parlamento pide un reparto justo de sardina para Galicia y eliminar compraventas de cuotas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento gallego demanda, a propuesta del BNG, al Gobierno central que, independientemente de la negociación entre España y Portugal, haya un reparto de cuota de sardina para Galicia justo, el cual sea "proporcionado y atendiendo al número de buques y de tripulantes" de las zonas 8c y 9a.

Esta propuesta también busca eliminar la normativa vigente la posibilidad de cualquier tipo de compraventa (transferencia o transmisión) de cuotas, de modo que nadie pueda lucrarse con la venta del bien público que constituyen los recursos pesqueros".

En una sesión de la Comisión de Pesca con varios acuerdos, otro texto aprobado, también del Bloque, requiere a la Xunta una solución para los mariscadores de Corcubión con un espacio con vestuarios y duchas, con condiciones sanitarias y laborales adecuadas.

Otro acuerdo, impulsado por el PP, pide medidas de seguridad y señalización de riesgos en zonas de litoral de Oleiros (A Coruña) en donde exista peligro para la integridad de las personas, "con o sin colaboración del Ayuntamiento de Oleiros".

El cuarto acuerdo, del PP, requiere a la Xunta las modificaciones presupuestarias necesarias para dar prioridad a la inversión destinada a la reforma de los departamentos de los marineros del puerto pesquero de Cangas.