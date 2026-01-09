El plan de la sardina con arte de xeito para 2026 contempla un tope máximo de 20 toneladas entre enero y marzo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El plan de gestión de la sardina con arte de 'xeito' para el año 2026 en Galicia establece topes de captura para el primer trimestre con un máximo total de 20 toneladas.

Además, establece una cuota de 100 kilogramos por tripulante a bordo y día, a lo que se sumarán 100 kilogramos/barco/día, según recoge la resolución que publica este viernes el Diario Oficial de Galicia (DOG).

El tamaño mínimo autorizado será de 11 centímetros y el descanso semanal del uso del 'xeito' estará comprendido entre las 12,00 horas del sábado y las 12,00 horas del lunes.

Mensualmente se hará un control interno de la gestión del plan por las federaciones, para lo cual las cofradías de pescadores deberán remitir los datos mensualmente de las ventas realizadas en sus respectivas lonjas.

Para aquellos desembarcos/ventas en lonjas que no son gestionadas por las propias cofradías, esas embarcaciones deberán remitir los datos a través de su cofradía.

El incumplimiento de las condiciones establecidas en este plan podrá ser sancionado según lo establecido en la Ley 11/2008, de 3 de diciembre, de pesca de Galicia, modificada por la Ley 6/2009, de 11 de diciembre.