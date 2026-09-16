Planas califica de "disparate" e "irresponsabilidad" la propuesta de suspender el acuerdo UE-Marruecos

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha calificado de "inmenso error" y "auténtico disparate" la posible propuesta del Partido Popular Europeo (PPE) de suspender el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos con motivo de la crisis migratoria de Ceuta.

"Me parece un inmenso error y, si me apuran, hasta un auténtico disparate, porque esta asociación entre la Unión Europea y Marruecos tiene un carácter estratégico muy importante para estabilizar estas relaciones, no solo en el ámbito económico, sino también en el migratorio y de seguridad. Me parece una irresponsabilidad esta propuesta y no tiene sentido, desde luego, desde el punto de vista estratégico", ha asegurado Planas.

En rueda de prensa previa a la celebración de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde abordará con los consejeros autonómicos del ramo el estado de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028, Planas ha defendido esta relación "estratégica", recordando que España se sitúa como primer socio comercial de Marruecos con un balance favorable para el tejido productivo español, especialmente en el sector agroalimentario.

"España es el primer socio comercial de Marruecos, una asociación que es ventajosa en términos de balance económico para nuestro país, no nos olvidemos de esto", ha precisado.

Además, el titular del ramo ha criticado la incoherencia histórica del PP y ha calificado de "contradictorias" las peticiones de los 'populares', recordando que el Acuerdo de Asociación original se negoció en 2000 bajo el Gobierno de José María Aznar, y el Protocolo Agrícola en 2012 durante el mandato de Mariano Rajoy. "Alguna contradicción veo entre todas las manifestaciones de estos temas", ha indicado.

Planas ha recordado que algunos sectores como el ovino (exportación de animales vivos) y el vacuno congelado se benefician directamente del mercado marroquí, mientras que ha advertido de la necesidad de mantener el diálogo para restablecer el protocolo pesquero, que expiró el 15 de noviembre de 2025, porque es fundamental para las flotas pesqueras de Cádiz y Huelva. "Pretendemos que antes o después podamos renovar el protocolo, porque interesa a nuestros pescadores", ha reiterado.

"Creo que nuestra relación con Marruecos desde un punto de vista político, diplomático, económico, cultural y humano ha sido siempre positiva y constructiva. Esa es la actitud del Gobierno, porque creemos que es la mejor forma de defender los intereses de España. Por supuesto, no cabe duda de nuestra seguridad y siempre vamos a continuar defendiendo nuestras fronteras", ha zanjado.

De esta forma y tras lo ocurrido en Ceuta, Planas ha sostenido que para proceder a las devoluciones de personas que no cumplan los requisitos de asilo, tal como exige la oposición, resulta indispensable "mantener la frontera abierta". "Significaría un inmenso error cerrar esa puerta que supone un elemento de cooperación y de trabajo hacia el futuro", ha concluido.