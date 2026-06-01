Planas ve "fundamental" la acuicultura para la seguridad alimentaria por su "máxima excelencia nutricional"

Luis Planas este lunes en Vigo. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha reivindicado a la acuicultura como "pieza fundamental" para garantizar la seguridad alimentaria a nivel global y la autonomía alimentaria europea por la "máxima excelencia nutricional" de sus productos.

Así lo ha señalado este lunes durante su intervención en la inauguración del XX Congreso Nacional de Acuicultura, que se celebra esta semana en la sede de Afundación de Vigo y que ha contado con la presencia, entre otros, de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, y del alcalde de la ciudad, Abel Caballero.

En su discurso, el ministro ha lamentado el "falso debate" que existe sobre si los pescados y mariscos cultivados tienen características distintas a los capturados. Él ha subrayado que los productos de la acuicultura disponen de los mismos ácidos grasos esenciales, entre otros nutrientes. Además, también tienen una huella de carbono "muy reducida" y unos ratios "muy elevados" de eficiencia hídrica.

Planas ha recordado que la acuicultura ya supone algo más de la mitad de los productos pesqueros consumidos a nivel global. "En este momento no es solo una alternativa, sino una vía de producción de alimentos acuáticos", ha apostillado.

No obstante, ha indicado que del total global, la Unión Europea solo supone algo más de un 1%, con 1,2 millones de toneladas y España representa un 23% de Europa, con más de 240.000 toneladas y más de 50 especies producidas.

Al respecto, ha hablado de la importancia de la investigación y de la ciencia para alcanzar estas cifras y la necesidad de seguir creciendo. Por ello, ha defendido las ayudas del Gobierno central al sector y la lucha para conseguir más financiación europea.

Marta Villaverde, por su parte, ha agradecido a la Sociedad Española de Acuicultura el haber escogido Galicia para celebrar la 20ª edición de su Congreso y ha puesto en valor que también se tenga en cuenta la voz del consumidor, para escuchar la percepción de la sociedad sobre la acuicultura y aprender de ella.

La conselleira ha insistido en el apoyo de la Xunta a las empresas del sector y ha hablado de los centros de investigación autonómicos innovar para seguir creando riqueza.

'REGRESO A LOS ORÍGENES'

Antes, la primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Sociedad Española de Acuicultura, Cristina Tomás Almenar, quien ha puesto en valor el regreso a Galicia del Congreso, que celebró su primera edición en O Grove (Pontevedra) en 1985 y este año se lleva a cabo bajo el lema: 'Regreso a los orígenes'.

Ella ha hablado del peso que tiene la Comunidad en el ámbito de la acuicultura, sobre todo en especies como el mejillón, las ostras, la almeja o el rodaballo, entre muchos otros.

Para la presidenta, el conocimiento científico y la innovación son "determinantes" para dar respuesta a los desafíos a los que se encuentra la acuicultura en la actualidad.

Desde la organización del evento, Carlos Pereira ha destacado que serán más de 400 instituciones las que se darán cita a los largo de las próximas jornadas en el Congreso.

Sin embargo, también ha querido centrarse en "ir de la mano" de la sociedad, porque es precisamente quien tiene que conocer todo lo que se hace en el sector de al acuicultura para llevar a la mesa un producto de "futuro".

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, tampoco ha querido perderse la inauguración del evento, mostrando su orgullo por recibir en la ciudad este Congreso. Él ha hablado del papel fundamental de la acuicultura para suministrar alimentos marinos a la población. "La acuicultura es una parte de la solución", ha dicho.

Caballero ha destacado la importancia del sector para Vigo, que desde hace décadas cuenta con bateas en sus rías y que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con innovación e investigación.

MANUEL BARANGE

Tras las intervenciones, el Congreso ha reconocido al director de Pesca y Acuicultura de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Manuel Barange, por su contribución al sector.

De esta manera, ha recogido el primer premio que otorga la organización y ha subrayado que, pese a llevar 11 años en la FAO, "sigue siendo un científico". "La ciencia es lo que vale la pena", ha insistido en su pequeño discurso, para luego tomar la palabra en la primera de las ponencias de la tarde.