Populares gallegos piden al Gobierno en el Congreso una defensa de la cuota de caballa para la flota de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Diputados gallegos del PP en el Congreso han registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación en defensa de la cuota de caballa ('xarda') para la flota gallega este año.

Ante el recorte previsto para 2026 tras la negociación de Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas de los ministros europeos de Pesca, esta propuesta insta al Gobierno a defender ante la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea un TAC definitivo de caballa para 2026 que "no suponga una reducción superior a la aplicada por los terceros países que comparten el stock, aplicando el principio de proporcionalidad previsto en el artículo 5.4 del Tratado de la Unión Europea".

También requiere promover la adopción del "escenario menos lesivo" recomendado por el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), en particular el que contempla una reducción del 48%, "frente a reducciones más severas carentes de justificación socioeconómica".

Igualmente, solicita una flexibilidad interanual superior al 10%, así como la aplicación de mecanismos de flexibilidad interespecies y de minimis, con el fin de evitar que la caballa se convierta en una especie de estrangulamiento para la flota.

Finalmente, demanda a la Comisión Europea aplicar las medidas previstas para los supuestos de falta de cooperación a aquellos países que se autoasignan cuotas y mantienen prácticas de pesca no sostenible, al igual que "impulsar una evaluación científica diferenciada del stock, que tenga en cuenta la realidad de los distintos caladeros y su impacto específico sobre la flota gallega".