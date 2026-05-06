El PP vota de contra de una iniciativa del PSdeG para reorientar el plan del marisqueo a ayudas directas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El PPdeG ha votado en contra, en el pleno del Parlamento gallego de este miércoles, de una iniciativa del PSdeG que pedía reorientar el plan del marisqueo de la Xunta a ayudas directas a las mariscadoras.

A esta propuesta han presentado una enmienda los populares, la cual la diputada Paloma Castro (PSdeG) ha tachado de "tomadura de pelo". Y es que la socialista reclama reorientar el plan de la Xunta por ser "insuficiente y poco adaptado a personas del mar".

La iniciativa demandaba agilizar las ayudas para que las mariscadoras cobre "ya", así como incluir el marisqueo a flote y el sector mejillonero en los apoyos.

Paloma Castro (PSdeG) alerta que el sector "no puede más" en una situación "de colapso", por lo que exige a la Xunta que se deje de "anuncios vacíos" y actúe.

También reclama aumentar la partida económica, puesto que la Xunta prometió 700 euros al mes, los cuales quedan en 400 euros descontadas las cuotas, es decir, "tres veces menos que el salario mínimo". Una cifra de apoyo que identifica con "Galicia 'caridade".

Castro critica que la Xunta se limite a "echar balones fuera" al Gobierno de España y hablando de "exonerar cuotas como si fuese la panacea".

RIFIRRAFE

"No les voy a permitir que vengan a esta Cámara a dar lecciones de cómo defender el mar de Galicia", ha iniciado su intervención Paula Mouzo (PP).

Reconoce que el marisqueo atraviesa un "momento difícil", pero sostiene que en la Xunta "hubo reacción y movilización de recursos". "La Xunta actuó, el Gobierno de España no", sostiene.

Reprocha Mouzo que esta iniciativa socialista "falla en lo esencial", pues "confunde el diagnóstico y equivoca el destinatario". Insta al Gobierno central a que haga una exención de cuotas ya, puesto que "se limitó a anunciar" ese medida sin ejecutarla, en lo que califica de "reírse del sector". "Las promesas no pagan facturas", avisa.

A renglón seguido, Rosana Pérez (BNG) le ha espetado a Paula Mouzo: "¡Vaya papelón!". Afirma que "tiene delito la intervención de la señora Mouzo", que es de Camariñas, en donde "las mariscadoras llevan más de cinco años sin ningún tipo de ayuda" y la acusa de no intervenir en comisión parlamentaria en las iniciativas sobre Camariñas. "Ahora se permite venir aquí a decir que no acepta lecciones", dice, y asegura que "si alguien en esta Cámara" no puede dar lecciones "es usted".

Así, ha empezado un rifirrafe entre la diputada nacionalista y la bancada popular. El mayor enfrentamiento se ha producido cuando Rosana Pérez ha afirmado que los diputados del PP en el Congreso solo van "de paseo" a Madrid "a tomar las cervezas en la plaza Mayor". En este punto ha comenzado una discusión con el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, quien le ha afeado que hable de que "los diputados solo van a tomar cervezas". Mientras, los populares han lanzado reproches desde sus escaños.

Paralelamente, la diputada del Bloque ha recriminado que el plan de la Xunta para el marisqueo es "intragable", sin "ni una sola medida estructural para empezar a recuperar la productividad de las rías".