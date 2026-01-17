El presidente de las cofradías gallegas pide "sensibilidad" al Ministerio y unidad contra los nuevos controles

Archivo - El presidente de las Cofradías de Galicia, José Antonio Pérez Sieira, durante la concentración en Defensa do Sector Percebeiro de Galicia e Contra as chapuzas políticas ao sector do mar, ante la sede de la Xunta , a 14 de abril de 2023, en Santi - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación Galega de Confrarías de Pescadores, José Antonio Sieira, ha llamado a la unidad del sector contra la "barbaridad" de los nuevos controles impuestos por la Unión Europea, al tiempo que dice tener sus "esperanzas puestas en la sensibilidad" de la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, por ser el "último recurso".

Así se expresa en una carta abierta a dos días de que se celebre un paro de la flota gallega en contra de estas medidas, una jornada de lunes en la que la secretaria general de Pesca se reunirá en Madrid con representantes de las cofradías españolas y en la que habrá protestas del sector.

El presidente de los pósitos gallegos alerta del "disparate normativo" que supone el Reglamento Europeo de Control de la Pesca, si bien recuerda que la Federación Galega de Confrarías de Pescadores lleva advirtiendo de esta problemática desde 2021 y de la "imposibilidad" de su cumplimiento.

Asimismo, reflexiona acerca de que son los representantes políticos en la Eurocámara los que respaldan esta normativa.

"Todos los eurodiputados de la Comisión de pesca del Parlamento europeo eran conocedores de las casuísticas de la flota artesanal gallega; no quedó ninguno que no haya recibido escritos, no quedó ningún partido español con representación europea sin atender en la sede de la Federación Galega de Confrarías, por lo tanto, no quedó nadie sin saber las consecuencias que la aprobación traería para el sector", deja claro.

Con todo, resalta que ahora "es el momento de alinearse con los compañeros de toda España" y apoyar los acuerdos en la Federación Nacional de Cofradías para ir "todos al unísono" en contra de esta normativa.

Sieira remarca que la flota no se opone al control, sino a "la injusticia y a la imposición de normativa que aboca al abandono de la actividad". "Apelo a la unidad y a la solidaridad para aunar fuerzas y defender a nuestro sector", concluye.