Productores de mejillón alertan de "proliferación sin precedentes" de 'patuxo' que devora mejillas en las bateas

Especies de patuxo en las bateas - OPMEGA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Opmega Organización De Productores Del Mexillon De Galicia ha alertado de una "proliferación sin precedentes" del cangrejo 'patuxo' en las bateas, devorando directamente la mejilla de las mismas.

Según ha trasladado la entidad en una nota de prensa, la afección se ha documentado con especial intensidad en la ría de Muros, aunque también se ha detectado en las de Arousa, Pontevedra y Vigo. En todos los casos, los productores encuentran cuerdas vacías y mejilla consumida antes de que alcance el tamaño comercial.

"No recordamos nada igual. El patuxo siempre ha estado en nuestras rías, pero nunca lo habíamos visto alimentarse de la mejilla en fase de cría de esta manera. La magnitud del problema nos ha llevado a pedir al CIMA que lo investigue con urgencia", ha explicado el presidente de Opmega, Ricardo Herbón.

La organización de productores de mejillón se ha puesto en contacto con el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA) para aportar documentación y solicitar que se abra un estudio específico sobre este fenómeno.

Todo ello con el objetivo de conocer las causas de esta "proliferación inusual" y evaluar que medidas serían viables para proteger las bateas. En este sentido, han apuntado al cambio climático como un factor que podría estar detrás de esta conducta del patuxo, debido a que sus efectos están alterando el comportamiento de muchas especies marinas.

Opmega ha explicado que la plaga del patuxo llega en un momento "muy delicado" para la miticultura gallega, ya que el 2025 terminó como el "peor año en décadas" con una caída de la producción hasta las 177.638, mínimo histórico. Con respecto a este año, los episodios de marea roja se encadenaron con una "dureza y una duración inusuales", con todos los polígonos cerrados al mismo tiempo por toxicidad.

"Estamos preocupados, el sector mejillonero no puede seguir absorbiendo golpe tras golpe", ha señalado Herbón, indicando que la entidad seguirá trasladando información sobre la evolución de esta situación y manteniendo el contacto abierto con el CIMA y con la Consellería do Mar para buscar soluciones conjuntas.