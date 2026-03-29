PSdeG denuncia que los 23 millones de la Xunta "no llegan para salvar el marisco":"No basta con anunciar cifras"

La socialista Paloma Castro y Mulleres Salgadas - PSDEG

SANTIAGO DE COMPOSTELA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada socialista Paloma Castro ha denunciado que el plan de 23 millones de euros anunciado por la Xunta "no llega para salvar el marisco". "No basta con anunciar cifras. El problema es en que se gastan y cuando llegan", ha subrayado.

Tal y como ha trasladado el PSdeG en una nota de prensa, Castro registró una batería de iniciativas tras escuchar directamente a las mariscadoras de la asociación Mulleres Salgadas.

Entre las prioridades, el grupo socialista reclama que las ayudas lleguen a tiempo, "que no se queden atrapadas en plazos administrativos que le restan utilidad". También, ponen el foco en una reivindicación recurrente del sector: que el marisqueo a flote "deje de quedar fuera y tenga el mismo trato que el resto".

Además, la propuesta incorpora un paquete de medidas sociales adaptadas a la realidad de las mariscadoras, especialmente en los períodos en los que no pueden faenar. En esta línea, defienden una bonificación autonómica de las cotas a la Seguridade Social para aliviar la presión económica en esos momentos.

El texto también insiste en la necesidad de reforzar los planes de regeneración de los bancos marisqueros, con "más medios técnicos y humanos", y en garantizar la viabilidad de las cofradías con ayudas directas que les permitan seguir funcionando como "estructura clave del sector".

Con respecto al plano organizativo, el PSdeG ha advertido que "sin democracia interna y sin igualdad real, tampoco hay futuro para el marisqueo". Por eso, ha reclamado "asegurar la representatividad en las cofradías y abrir más espacio a las mujeres en los puestos de decisión".

Finalmente, Castro ha registrado una pregunta oral al presidente da Xunta, Alfonso Rueda, y una interpelación con el mismo fondo: Si el Gobierno va a rectificar y orientar los recursos hacia medidas que realmente tengan impacto en la vida de las mariscadoras.