El PSdeG recuerda al PP que apoyó en Europa el Reglamento de Control Pesquero que critica en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria socialista Patricia Iglesias ha censurado la "contradicción" del PP al presentarse votar en Europa a favor de la aprobación del Reglamento de Control Pesquero en el año 2023, mientras que en la actualidad crítica en Galicia.

Así se ha pronunciado en un comunicado después de que la pasada semana la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha mostrado se mostrase partidaria de flexibilizar los controles europeos, y afease la "incoherencia" del PSOE y el "oportunismo" del BNG.

Al respecto, los socialistas le han recordado unas declaraciones en las que, según indican, el eurodiputado popular Francisco Millán Mon se refería al acuerdo como "equilibrado, realista y gradual" y dijese que "aunque algunos aspectos" no les satisfacían "plenamente", el texto era "mucho mejor que el aprobado por el Parlamento Europeo en 2021"

Así las cosas, la parlamentaria socialista Patricia Iglesias ha pedido "rigor y responsabilidad" en un asunto que "afecta" directamente a la actividad diaria de la flota y al conjunto de la economía del mar.

Por otro lado, desde el PSdeG muestran su preocupación por la propuesta de la Comisión Europea para el próximo Marco Financiero Plurianual y el diseño de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2035, que, según los socialistas, puede debilitar las políticas comunes que sostienen el sector primario y comprometer el equilibrio del mercado único.

De este modo, alertan de la posible pérdida de "capacidad real" de apoyo a la agricultura y a la pesca si se integran todas estas actividades en un fondo único, al considerar que dicha concentración de recursos sumada a una reducción de los fondos destinados a la agricultura y a la pesca de más del 20 % podrían disminuir las ayudas específicas al sector primario.