Publicada la nueva normativa de titulaciones profesionales que reduce a la mitad el curso de marinero pescador

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la nueva orden de la Consellería do Mar que regula el procedimiento para la obtensión ce las titulaciones profesionales de marinero pescador, patrón local de pesca y patrón costero polivalente.

La Xunta destacó que supone una modernización "integral" del marco formativo náutico-pesquero tras casi 12 años de vigencia de la normativa anterior de 2014.

El objetivo principal del departamento que dirige Marta Villaverde es "dar un impulso decidido al relevo generacional en las tripulaciones y hacer frente a la demanda de mano de obra en el sector", según resaltó.

Con el diseño de esta hoja de ruta, elaborado en "estrecha colaboración" con un grupo de trabajo del profesorado de los centros públicos de enseñanzas náutico-pesqueras autonómicas, el Ejecutivo gallego tomó la determinación de adaptar las exigencias a las demandas reales de competitividad del mercado y "flexibilizar las trabas administrativas que dificultaban el acceso a las profesiones del mar".

La principal novedad técnica del texto normativo radica en la reducción de la duración del curso para obtener la titulación de marinero pescador, que disminuye de 50 a 23 horas lectivas, repartidas en 15 horas de conocimientos teóricos y 8 horas de contenidos prácticos.

Hasta ahora, Galicia mantenía el curso más largo de todo el territorio estatal, lo que, según la Xunta, restaba competitividad a los profesionales gallegos dado que cualquier título emitido en otra comunidad autónoma tiene plena validez en todo el Estado.