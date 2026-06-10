Reabren dos polígonos de mejillón de Arousa, pero la marea roja mantiene cerrados más del 95% de Galicia

Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). La alta temperatura del agua, sin viento norte y el continuo desove del mejillón alarman a los 'bateeiros'. El sector explica que la concha tiene "un buen crec - Agostime - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico de Control do Medio Mariño (Intecmar) ha decretado en las últimas horas la reapertura de dos polígonos de bateas en la ría de Arousa (Vilagarcía A y A Pobra A).

No obstante, solo se encuentran operativos cinco polígonos de los 52 existentes en las rías gallegas, por lo que siguen sin poder abrir a la extracción el 96% del total.

Actualmente, están operativos tan solo tres polígonos en la ría de Arousa y dos en la de Vigo. También se encuentran inoperativos varios bancos marisqueros.

Desde mediados de abril, se han ido incrementando la presencia de la microalga tóxica 'Dinophysis acuminata', productora de toxinas que afectan a los cultivos de bivalvos en un extensión de la marea roja que comienza a tener ahora todavía tímidas aperturas de producción.