Reabren a la extracción 14 polígonos de mejillón y tres zonas de marisqueo al mejorar el episodio de marea roja

Archivo - Mariscadores trabajan en la Playa de Lourido, a 3 de marzo de 2026, en Pontevedra, Galicia (España). Los temporales que han dejado intensas lluvias en los meses de enero y febrero en Galicia han provocado que la salinidad de las rías disminuya a - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar) ha autorizado la reapertura de 14 polígonos de bateas y de tres zonas de marisqueo al mejorar el episodio de marea roja que ha afectado a las rías gallegas en los últimos meses.

En un comunicado, la Consellería do Mar valora esta decisión como "un importante balón de oxígeno" para el sector productivo marítimo.

En la ría de Arousa, el Intecmar autoriza el regreso a la actividad comercial en los polígonos de: Ribeira B y C; A Pobra H, B, C y D; Cambados A2, E, A1, C (Norte) y C (Sur), así como en O Grove A.

En la ría de Vigo, recuperan la operatividad los viveros flotantes de Cangas E y Redondela A y E. Asimismo, en esta ría se retoma las extracción de moluscos infaunales en las zonas de marisqueo correspondientes a los sectores III.1, III.2 y IV.1.

Esta evolución favorable se debe en gran parte a las actuales condiciones meteorológicas, que facilitan una rápida renovación de las aguas en las rías y aceleran el proceso de desintoxicación natural de los propios moluscos.

Actualmente, la mitad de todos los polígonos 'bateeiros' de la comunidad se encuentren de nuevo abiertos y con actividad comercial.

MEJORA DEL MARISQUEO

En lo tocante al marisqueo, con la apertura de la totalidad de la ría de Pontevedra, los datos constatan una recuperación de los arenales gallegos. Solo cinco de las 39 zonas se mantienen cerradas en la actualidad por precaución sanitaria en la comunidad, al tiempo que se produce un suministro de bivalvos "con totales garantías de calidad y seguridad alimentaria en los mercados".

Esta evolución positiva también se traslada a los polígonos especializados en el cultivo de ostra, donde la estabilidad es "casi absoluta" con tres de las cuatro zonas operativas en el litoral.