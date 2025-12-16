Remolcan a Malpica (A Coruña) un pesquero con tres tripulantes a bordo por problemas en el motor

1036709.1.260.149.20251216163045
Vídeo de la noticia
Salvamar 'Suhail' navegando en aguas de Cádiz en una imagen de archivo. - SALVAMENTO MARÍTIMO
Europa Press Galicia
Publicado: martes, 16 diciembre 2025 16:30
Seguir en

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

   Salvamento Marítimo ha remolcado hasta la localidad coruñesa de Malpica a un pesquero con tres tripulantes a bordo que presentaba problemas en el motor.

   En concreto, tal y como ha informado el servicio de emergencias, la embarcación solicitó asistencia cuando se encontraba en la zona de Os Baldaios.

   Para realizar la operación, Salvamento movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que lo remolcó a Malpica.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado