Remolcan a Malpica (A Coruña) un pesquero con tres tripulantes a bordo por problemas en el motor

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha remolcado hasta la localidad coruñesa de Malpica a un pesquero con tres tripulantes a bordo que presentaba problemas en el motor.

En concreto, tal y como ha informado el servicio de emergencias, la embarcación solicitó asistencia cuando se encontraba en la zona de Os Baldaios.

Para realizar la operación, Salvamento movilizó a la Salvamar Betelgeuse, que lo remolcó a Malpica.