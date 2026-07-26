Renovadas y constituidas las diez comisiones sectoriales del Pleno del Consello Galego de Pesca

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha completado el proceso de renovación y constitución de las diez comisiones sectoriales que integran el Consello Galego de Pesca, un proceso que comenzó en el mes de mayo y que culminará después del verano con la celebración del Pleno de este órgano.

Según ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, las últimas mesas en constituirse formalmente en esta ronda fueron la Comisión Sectorial de Marisqueo e Recursos Específicos, cuya presidencia asumió la directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, y la Comisión Sectorial de Acuicultura, presidida por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón.

Así las cosas, la Xunta ha completado la nueva representación de los profesionales y entidades para los próximos cuatro años, cumpliendo con la normativa de renovación periódica de sus miembros.

En este sentido, el Gobierno gallego ha recordado que el Consello Galego de Pesca articula su labor de consulta y asesoramiento a través de diez comisiones sectoriales especializadas que abarcan de forma integral toda la cadena de valor del sector marítimo-pesquero gallego.

La reactivación de estas mesas con sus representaciones completamente renovadas permitirá canalizar las propuestas técnicas de cada ámbito de cara a la preparación del orden del día del Pleno que se celebrará después del verano.