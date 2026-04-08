Rescatados los tres tripulantes de un pesquero hundido frente a la costa de Carballo

Archivo - Salvamar Betelgeuse, de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres tripulantes del pesquero 'O Pillo' fuero rescatados sanos y salvos después de que el buque sufriese una vía de agua y se hundiese a dos millas al nornoreste de Baldaio, en Carballo (A Coruña).

Según detallaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, el suceso se produjo sobre las 11.40 horas de este miércoles y fue un pesquero el que alertó del avistamiento de una balsa salvavidas con tres personas.

Ante esto, Salvamento Marítimo movilizó a la 'Salvamar Betelgeuse' que trasladó a los tripulantes, que fueron rescatados por un pesquero que se encontraba en la zona, a Malpica.