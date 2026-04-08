Rescatados los tres tripulantes de un pesquero hundido frente a la costa de Carballo

Archivo - Salvamar Betelgeuse, de Salvamento Marítimo
Archivo - Salvamar Betelgeuse, de Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 8 abril 2026 14:14
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   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los tres tripulantes del pesquero 'O Pillo' fuero rescatados sanos y salvos después de que el buque sufriese una vía de agua y se hundiese a dos millas al nornoreste de Baldaio, en Carballo (A Coruña).

   Según detallaron fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, el suceso se produjo sobre las 11.40 horas de este miércoles y fue un pesquero el que alertó del avistamiento de una balsa salvavidas con tres personas.

   Ante esto, Salvamento Marítimo movilizó a la 'Salvamar Betelgeuse' que trasladó a los tripulantes, que fueron rescatados por un pesquero que se encontraba en la zona, a Malpica.

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