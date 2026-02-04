El sector exige "frenar" la "subasta a ciegas" del mar, por la eólica marina

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma en defensa de la pesca y de los ecosistemas marinos denuncia "la maniobra" del Gobierno para "acelerar" la implantación de la eólica marina en España, al asegurar que "prioriza los intereses comerciales de las multinacionales energéticas sobre la evidencia científica y la supervivencia de las comunidades costeras".

Coincidiendo con la consulta pública del segundo ciclo de los planes de ordenación, el sector, a través de un comunicado de prensa, alerta de "una contradicción flagrante". "Se pretende subastar el mar basándose en una planificación que está siendo cuestionada y revisada por sus graves carencias técnicas", afirma.

A su juicio, es "inadmisible" que el Gobierno fije objetivos de 1 a 3 GW para 2030 y otorgue por Real Decreto "prioridad" a las eléctricas en el dominio público marítimo-terrestre, cuando en el borrador de los nuevos POEM "se reconoce" la existencia de "dificultades relacionadas con los datos" y "se admite que la información sobre la actividad pesquera es inexistente o incompleta".

Esta "prisa" por desplegar una tecnología que, advierte el sector, "según el propio ministerio, no está madura" responde "exclusivamente a la presión de los lobbies promotores, ignorando el principio de precaución que debería regir toda actuación con potencial impacto ambiental".

"Resulta temerario proponer una expansión masiva de nuevos usos industriales cuando no se han monitorizado los efectos del ciclo anterior de planificación ni se dispone de estudios concluyentes sobre el impacto en los ecosistemas marinos", avisa esta plataforma.

Asimismo, denuncia que el ministerio está "ordenando el espacio marítimo sin una 'fotografía' real de la actividad pesquera", puesto que "no existe una cartografía actualizada que refleje la realidad de la flota artesanal y de bajura, ni se han completado los estudios socioeconómicos necesarios".

Subraya que "aprobar zonas eólicas sin estos datos vulnera la Directiva europea 2014/89/UE de ordenación del espacio marítimo y condena a la flota a un desplazamiento forzoso sin evaluar el impacto en el empleo, las lonjas locales y el tejido socioeconómico de las comunidades costeras".

Ante la "gravedad de estas deficiencias" y "la inseguridad jurídica que generan", el sector pesquero solicita la "suspensión inmediata" de la designación de nuevas zonas eólicas y de "cualquier procedimiento de subasta".

"No aceptaremos un modelo de transición energética que se construye destruyendo la pesca sostenible. Exigimos que se revisen las actuales Zonas de Alto Potencial para excluir aquellas que se solapan con caladeros tradicionales y que se condicione cualquier desarrollo a la finalización de los estudios de impacto medioambiental y socioeconómico, ER2 Y ER3 puestos en marcha por el propio Gobierno", concluye la nota.