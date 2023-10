El sector mar-industria gallego exige al Gobierno "reconsiderar su decisión" sobre la ley gallega del litoral

La Xunta ve que es "un recurso político" y que la anticonstitucional en el contexto actual "es un desprecio" a la inteligencia de los gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sector mar-industria gallego ha exigido al Gobierno que "reconsidere" su decisión ante la ley gallega del litoral ya que "pone en peligro" el reconocimiento del uso pesquero, marisquero y acuícola como estratégico y prioritario para el desarrollo sostenible del litoral de Galicia.

Así lo han pedido en un acto, en el que han leído y firmado un manifiesto, celebrado este sábado en la Cidade da Cultura en defensa de la ley gallega del litoral que, el pasado 10 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó un recurso de inconstitucionalidad contra 31 artículos y dos disposiciones de la misma.

Allí, han acudido la vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y representantes del sector.

Tras el acto y en declaraciones a los medios, Villares ha remarcado que esta ha sido una reunión y un manifiesto que "pidió todo el sector" que tiene "muy claro" que la ley gallega del litoral es "la ley de Galicia" por lo que en el manifiesto "se ve esa unidad" del sector mar-industria.

Ante esto, Villares ha incidido en que "esperan" que el Gobierno "de marcha atrás" a ese recurso, ya que la ley "cumple todos los objetivos que hay que cumplir" y "dentro de la Constitución".

"Nadie puede pensar que Galicia vaya fuera de la Constitución cuando somos una Comunidad que es auténticamente leal con el Estado. Que se nos diga eso a nosotros cuando en otros lados se habla de amnistía y referéndum es un cierto desprecio e insulto a la inteligencia de los gallegos", ha apostillado.

Villares ha incidido en que lo que dice la ley es que "cualquier proyecto" que se quiera desarrollar "tiene que contar con Galicia" y con unos recursos marítimos y que hay unas zonas de pescas "que hay que proteger".

Preguntado por los medios sobre si Galicia tiene esas competencias, el titular de Mar ha explicado que estuvieron "mucho tiempo con la ley", se habló de ella, se publicó y se aprobó en el Parlamento y la "única comunicación" que supieron es que se metió un recurso de inconstitucionalidad el último día.

"NO ES UN RECURSOS JURÍDICO, ES POLÍTICO"

Por su parte, la vicepresidenta segunda ha incidido en que le piden al Gobierno "que reconsidere" el recurso que, para Vázquez, "no es jurídico, es político".

El jueves, según ha detallado, les llegó una notificación por parte de la secretaria del Consejo de Estado en la que se "les negaba" tener acceso al Consejo del Estado, toda vez, que ellos "no recibieron ninguna comunicación oficial" de la impugnación de la ley.

"Por lo tanto si el Consejo del Estado no recibió esa comunicación, si no tienen la capacidad de enviarnos su dictamen porque entienden que no somos perjudicados, hasta que ellos tienen esa confirmación oficial, el Gobierno Central tienen opción de dar marcha atrás", ha sentenciado.

CIFRAS DEL SECTOR

En el encuentro, el presidente de la Federación Galega de Cofradías e Pescadores, José Antonio Pérez, y la presidenta de la Comisión Mar Industria de la CEG, Isabel Cañas, han leído un manifiesto que, posteriormente, han firmado junto con los conselleiros.

De esta forma, Pérez ha destacado que si hubiese que definir "un caso diferencial" de la economía gallega sobre la española y la europea, sería la "importancia de la economía de la pesca, marisqueo y acuicultura", junto con la cadena mar-industria.

En cuanto a cifras, ha detallado el complejo mar-industria alcanza el 4,8% del PIB de España, el sector extractivo llega hasta el 2,1% y genera más de 50.000 empleos directos.