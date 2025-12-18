Sindicatos anuncian cuatro días de huelga en enero y febrero en el sector de la conserva "por un convenio digno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CIG, CC.OO. y UGT han anunciado la convocatoria de cuatro jornadas de huelga, los próximos 27 y 28 de enero, y 24 y 25 de febrero, en el sector de la conserva, en demanda de un convenio colectivo "justo y digno".

Tal y como habían avanzado, una vez que han dado por rotas las negociaciones con la patronal por su propuesta "regresiva", pondrán en marcha un calendario de movilizaciones.

Así, este jueves, los representantes de las tres centrales sindicales han mantenido una reunión para sentar las bases de ese calendario de protestas, y han acordado convocar esas cuatro jornadas de paro ante la posición de la patronal, "de no atender las principales reivindicaciones de los sindicatos en la mesa" de negociación.

Además de los días de huelga, CIG, CC.OO. y UGT han explicado que, "debido a la alta afectación de este convenio colectivo en Galicia", están "valorando" la convocatoria de una manifestación el próximo 24 de enero, previsiblemente en Vilagarcía de Arousa.