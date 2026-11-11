Toman posesión los nuevos directores xerais de Pesca y Desenvolvemento Pesqueiro

Villaverde con Suárez y Gómez Brandariz. - XUNTA

VIGO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha presidido este miércoles en San Caetano la toma de posesión de Ángeles V. Suárez como nueva directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica y de David Gómez Brandariz como director xeral de Desenvolvemento Pesqueiro.

En su intervención, Villaverde ha destacado "el conocimiento que ambos tienen del sector y de los retos que afronta", tras desarrollar buena parte de sus carreras en la Consellería.

Según recoge la Xunta en un comunicado, la conselleira ha subrayado su experiencia profesional, que los "avala" para asumir sus nuevas responsabilidad, insistiendo en la importancia de conocer "al detalle" el papel estratégico de la pesca, el marisqueo y la acuicultura para Galicia.

En concreto, Villaverde ha agradecido a Suárez que aceptase el cambio de responsabilidad tras un año y medio al frente de Desenvolvemento Pesqueiro, apostando por su "valentía, coraje y trabajo constante".

Por su parte, ha reconocido la experiencia de Gómez en ámbitos como la formación y el marisqueo, así como su forma de afrontar los asuntos desde el trabajo en equipo, con una actitud constructiva y acercando ideas y soluciones.