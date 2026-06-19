La veda del centollo y el buey comienza esta sábado hasta noviembre

Archivo - Centollos a la venta en un puesto de la Plaza de Abastos, a 7 de noviembre de 2024, en Portonovo, Sanxenxo, Pontevedra, Galicia (España). La campaña extractiva del centollo continúa al haberse levantado la veda establecida por la Xunta, que esta - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha decretado la veda del centollo y el buey a partir de este sábado, 20 de junio, que durará hasta el mes de noviembre.

En concreto, en las zonas A (desde la desembocadura del río Miño hasta el cabo Corrubedo) y B (desde el cabo Corrubedo hasta Estaca de Bares) la veda será hasta el 8 de noviembre. En cambio, en la zona C (Estaca de Bares hasta el río Eo) estas especies estarán vedadas hasta el 29 de noviembre.

En lo tocante a la futura campaña de 2026-27, la cuota máxima del centollo será de 35 kilos por barco y día, al cual se le añadirán 35 kilos por día por cada tripulante enrolado a bordo.

Sostiene Mar que "a lo largo de los últimos años se demostró que la veda del centollo, cuando incluye meses en los que el número de hembras ovadas es elevado, puede ayudar a aumentar la biomasa reproductora y a regular la pesquería".

Así, explica que "la variabilidad interanual en la abundancia del recurso hace necesario que la pesquería del centollo en aguas gallegas sea abordada mediante un modelo de gestión adaptativa, con planes anuales que deberán basarse en la información obtenida del desarrollo de la actividad extractiva de los años precedentes".