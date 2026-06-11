La veda del centollo comenzará en Galicia el 20 de junio, salvo en la costa Lugo que será el 1 de julio

Archivo - Un hombre muestra dos centollos pescados, a 7 de noviembre de 2024, en Pontevedra, Galicia (España). La campaña extractiva del centollo continúa al haberse levantado la veda establecida por la Xunta, que estaba en vigor desde el pasado mes de ju - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha aprobado el nuevo Plan experimental para la gestión del centollo y el buey de mar hasta 2027, estableciendo un periodo de veda para este año que no será uniforme en toda la comunidad en el caso del centollo. Mientras que la prohibición de capturas comenzará con carácter general el 20 de junio, los profesionales de la costa de Lugo (Zona C) podrán continuar la actividad del centollo hasta el 1 de julio.

Según ha detallado la Xunta en una nota de prensa, esta distinción territorial busca adaptar la gestión a las particularidades biológicas de cada zona del litoral gallego. El acuerdo alcanzado este jueves entre el director xeral de Pesca, Isaac Rosón, y el sector artesanal, el calendario queda fijado de la siguiente manera.

La veda del centollo se extenderá desde las 00.00 horas del 20 de junio hasta el 8 de noviembre de 2026 en las zonas A y B, es decir, desde el río Miño hasta el cabo Estaca de Bares. En la zona C (desde Estaca de Bares hasta el río Eo) el cierre se retrasará al 1 de julio y finalizará el 29 de noviembre de 2026. En el caso del buey de mar, la veda sí será común para todo el litoral gallego, desarrollándose entre el 20 de junio y el 8 de noviembre.

La normativa aprobada establece que, durante los periodos de veda, queda expresamente prohibida la captura de estas especies con cualquier arte de pesca en aguas autonómicas. Las embarcaciones que utilicen nasas específicas para estos crustáceos tienen la obligación de retirarlas y llevarlas a puerto durante el tiempo que dure el cierre.

La Xunta ha destacado que esta planificación, que ahora tiene un horizonte hasta 2027, permite reforzar la biomasa reproductora y mejorar la gestión pesquera. Además, el modelo se completa con la aplicación de cupos máximos diarios tras la reapertura de la campaña.