Vigo acoge un nuevo curso FAO, en el que se formarán 40 inspectores africanos para luchar contra la pesca ilegal

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, en la inauguración de un nuevo curso de capacitación organizado por la FAO a bordo del 'Intermares', atracado en la ciudad. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Vigo acoge un nuevo curso organizado por la FAO, a bordo del buque 'Intermares', en el que se formarán a casi 40 inspectores de una docena de países de África para luchar contra la pesca ilegal, reforzar capacidades técnicas y cooperación internacional en materia pesquera.

Este curso ha sido inaugurado por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; y el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Carlos Botana.

Pedro Blanco ha destacado la apuesta del Ejecutivo por la formación y la colaboración internacional, que contribuye a "crear capacidades, mejorar la gestión de los recursos marinos y garantizar que la actividad pesquera se desarrolle de manera responsable, asegurando su futuro y el de las próximas generaciones".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de esta formación en un momento en que los oceános y sus recursos de enfrentan a importantes desafíos. "La presión sobre los ecosistemas marinos, el impacto del cambio climático y la necesidad de garantizar medios de vida dignos a las comunidades costeras nos obligan a trabajar con determinación y responsabilidad", ha explicado Pedro Blanco.

El delegado también ha hecho hincapié en la colaboración entre FAO, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y la Armada, que han unido sus capacidades para que el buque 'Intermares' acoja este curso.

ACCIÓN DE LA XUNTA

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha recordado que este curso se enmarca en la aplicación del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp), destinado a prevenir y desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En ese sentido, ha apuntado que el Amerp, el primer tratado internacional centrado en esta materia, permite el llamado 'crecimiento azul', garantizar la seguridad alimentaria y el acceso regular a alimentos de altísima calidad. Estos objetivos, ha recalcado, están alineados con la acción de la Xunta, reflejada en medidas como la puesta en marcha del plan integral para preservar los ecosistemas, evitar el fraude y garantizar la salubridad de los productos pesqueros; o el refuerzo de la actividad inspectora de Gardacostas de Galicia.

Al respecto, la Consellería do Mar ha recordado que, en lo que va de año, se han realizado más de 7.550 inspecciones (2.000 infracciones), se han decomisado más de 21.000 kilos de pescado y marisco y se han intervenido más de 28.800 aparejos de pesca. También ha puesto de relieve la inversión en materia de formación del personal.

Mientras, el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha trasladado su satisfacción por que la terminal olívica acoja un nuevo curso y ha recordado que los inspectores que participan marcarán la política y la acción pesquera en sus respectivos países.

Además, ha subrayado que esta relación con la FAO permite que el Puerto de Vigo se convierta "en ese gran centro de formación en materia de economía azul", pero también en materia de inspección pesquera, y que tenga una gran red de colaboración con países de todo el mundo para "mantener las mismas condiciones legales en estos países y también las mismas condiciones desde el punto de vista ambiental y social".