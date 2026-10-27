Villaverde defiende el mar como una buena opción de futuro para las nuevas generaciones

La conselleira do Mar, Marta Villaverde. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha defendido este martes la importancia de crear las condiciones necesarias para que las nuevas generaciones vean en el sector marítimo-pesquero una oportunidad de futuro y puedan desarrollar en él un proyecto de vida.

Así lo ha manifestado durante la clausura del proyecto 'Relevo Xeracional: o futuro do mar', celebrado en la Cidade da Cultura, donde ha incidido en la necesidad de que la juventud escoja profesiones marítimas "por orgullo y por vocación, y no por descarte".

Durante su intervención, Villaverde ha señalado que el relevo generacional constituye un desafío demográfico, económico y cultural "directamente relacionado con la sostenibilidad de la pesca y de las comunidades costeras".

En este sentido, ha explicado que afrontar este reto requiere una estrategia integral en la que participen las administraciones públicas, las entidades del sector y los centros educativos, con el objetivo de facilitar la incorporación de nuevos profesionales y de dar respuesta a las necesidades presentes y futuras de la actividad pesquera.

La conselleira se ha referido también a la importancia de trasladar a la juventud la realidad de un sector que incorpora nuevas tecnologías, innovación y oportunidades de emprendimiento. Para ello, ha destacado el papel de la formación y del contacto directo con la actividad profesional para acercar a las nuevas generaciones al mar a través de iniciativas como las de este proyecto, que incluyeron visitas a instalaciones pesqueras, experiencia de embarque y encuentros en centros formativos.