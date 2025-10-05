Villaverde destaca los avances en el proyecto 'Going Further', que refuerza las inversiones en la acuicultura

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido ocn responsables de la empresa acuícola Stolt Sea Farm para conocer los avances en el proyecto de expansión 'Going Futher' en el que la comunidad concentra la mayor parte de las inversiones.

La responsable autonómica, acompañada por el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Cándido Rial, ha destacado este "ambicioso proyecto" que refuerza el liderazgo de la acuicultura gallega "en tecnología de producción de pescados planos a nivel continental".

En esta línea, ha valorado "muy positivamente" la apuesta de esta compañía por Galicia donde actualmente cuenta con 10 instalaciones localizadas en cinco municipios dedicados a la cría y producción de rodaballo, lenguado de pintas y anguila.

"Una presencia que se ve reforzada por parte de la empresa al destinar la mayor parte de sus inversiones, de cerca de 300 millones de euros, a la comunidad con el objetivo de triplicar su producción", ha detallado el Gobierno gallego en una nota de prensa.

Ha explicado que los planes de Stolt Sea Farm contemplan la ampliación en 200.000 metros cuadrados de su granja actual en Couso, Ribeira, para el desarrollo de un nuevo criadero, la construcción de una planta de procesado en Rianxo, y la construcción de un nuevo criadero, y de un nuevo sistema de recirculación de acuicultura de lenguado, en el ayuntamiento lucense de Cervo.

"Unas inversiones que tendrían un impacto directo en la creación de empleo con más de 200 empleos directos y 50 indirectos", ha concluido.

PRESIDENTA DE HONOR

En otro orden de asuntos, la conselleira ha sido nombrada este domingo como Presidenta de Honor del Patronato de Mareantes de San Miguel, Patrón de los Marineros.

La responsable autonómica ha recibido reconocimiento junto con el nuevo director de la Escuela Naval, Tomás Clavijo, en un acto enmarcado en las celebraciones con motivo de esta festividad en el ayuntamiento de Marín y que están declaradas desde el 2010 de Interés Turístico Gallego.