Villaverde destaca el compromiso de Galicia con la bioeconomía azul para la competitividad del sector. - XUNTA

VIGO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este martes en la clausura de la jornada Descarbonización en la BIOeconomía Azul, enmarcada en el acuerdo de colaboración que la Xunta mantiene con Anfaco-Cytma, y en la que ha destacado el compromiso de Galicia con el impulso de un nuevo modelo de desarrollo socioeconómico y ambiental vinculado al medio marino, basado en la sostenibilidad, la innovación y la competitividad del sector.

Villaverde ha trasladado que el Gobierno gallego mantiene "una estrategia clara" para consolidar la comunidad como referente europeo en pesca, acuicultura y transformación de productos del mar, apoyando una transición energética justa que incluye la electrificación de los procesos productivos, el uso de combustibles alternativos, la descarbonización de la flota pesquera y el impulso del carbono azul.

En este sentido, ha puesto en valor las líneas de trabajo diseñadas para acompañar al tejido productivo en este proceso, especialmente a las industrias conserveras y congeladoras que avanzan en una transformación estructural articulada en cuatro ejes fundamentales: la electrificación y eficiencia energética industrial, las biorrefinerías y valorización de subprodutos, la utilización de las macroalgas como recurso estratégico, el ecoenvasado y la logística verde.

Un contexto en el que el sector acuícola gallego, ha dicho, cobra un especial protagonismo, y que viene marcado por la implantación de los sistemas de recirculación con bombas de velocidad variable y diseños hidráulicos más eficientes, la digitalización y automatización de los procesos productivos, la integración de energías renovables y a la valorización de residuos.

En este proceso de transformación, tal y como expuso la conselleira, el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) constituye una "herramienta esencial para el sector", pues "a través de este recurso financiero, facilitamos ayudas destinadas la auditorías energéticas, inversiones en equipación más eficiente o proyectos de energías renovables".

Sin embargo, y al igual que hizo la semana pasada en un acto de la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas, celebrado en Bruselas, ha destacado la importancia de alinear el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea con los objetivos climáticos y de sostenibilidad.