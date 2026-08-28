Villaverde elogia la calidad de los productos gallegos del mar en la apertura de la XIX Festa do Marisco en Vigo

Inauguración de la XIX Festa do Marisco de Vigo, a 28 de agosto de 2026. - XUNTA DE GALICIA

VIGO 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha puesto en valor este viernes la calidad de los productos gallegos del mar, en el acto de inauguración de la XIX Festa do Marisco organizada en Vigo por la Asociación de Comercializadores de Pescado (Acopevi).

La conselleira ha recordado que este evento se ha convertido en el "escaparate de la excelencia" de los productos del mar de Galicia y del trabajo de los profesionales que forman parte de la cadena de valor. Asimismo, ha destacado la contribución de Acopevi en la promoción de los pescados y mariscos, y en la consolidación de su presencia en mercados nacionales e internacionales.

En general, ha destacado el esfuerzo del sector comercializador para llevar estos productos gallegos a los consumidores, "manteniendo altos estándares de calidad, frescura, seguridad alimentaria y trazabilidad", y ha animado a seguir manteniendo esa competitividad y reconocimiento.

Al respecto, ha señalado que eventos como la Festa do Marisco (que se celebra durante 8 jornadas repartidas del 27 al 30 de agosto, y del 3 al 6 de septiembre), permiten divulgar la calidad nutricional y gastronómica de los productos pesqueros, fomentar su consumo y rendir homenaje a los trabajadores del sector. La organización prevé superar los 50.000 visitantes en el recinto portuario de O Berbés.

En el acto de inauguración este viernes ha participado también, otras autoridades, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha animado a participar en "la mejor fiesta del marisco del mundo".