Villaverde pone en valor los avances de la colaboración científico-técnica con el proyecto Redemar 2025

ILLA DE AROUSA/VIGO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha participado este jueves en la presentación de resultados del proyecto Redemar 2025, y ha puesto en valor los avances que permite la colaboración científico-técnica para analizar el estado de las rías gallegas en la búsqueda de mejoras para la flota, el marisqueo y el litoral.

En un acto celebrado en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa), en A Illa de Arousa (Pontevedra), la conselleira ha subrayado que "el futuro del mar depende más que nunca de la alianza estratégica entre el conocimiento científico y la experiencia del sector". Al respecto, ha valorado que los resultados de Redemar permiten anticiparse a los retos y mejorar la toma de decisiones, basadas en "datos fiables".

Según ha recordado, esta línea de investigación ha contado con una inversión de 1,95 millones de euros en 2025 (serán 2,4 millones en 2026), que se han canalizado a través de más de una docena de proyectos en los que colaboran las universidades gallegas, centros científicos, organismos autonómicos y sector.

Las acciones llevadas a cabo, ha remarcado, han permitido avanzar en la mejora de la gestión y productividad de los recursos marinos, la restauración de bancos naturales y recuperación de hábitats, o en la respuesta al avance de especies invasoras y depredadoras.

Igualmente, se han llevado a cabo acciones de monitorización ambiental costera en tiempo real, de adaptación al cambio climático y a las nuevas exigencias normativas.

PATRONATO DEL CETMAR

Por otra parte, Marta Villaverde también ha estado este jueves en Vigo, donde ha presidido la reunión del Patronato del Centro Tecnolóxico do Mar (Cetmar).

La conselleira do Mar ha destacado el papel clave de este centro de investigación en la transferencia de conocimiento y en la colaboración con empresas, universidades, cofradías y organismos internacionales, "contribuyendo a mejorarla competitividad del sector y la sostenibilidad de los recursos marinos".