Villaverde reivindica el liderazgo de Galicia en sostenibilidad marina en el IV Foro de Fundación Nova Pescanova

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, en la inauguración del IV Foro Internacional de Fundación Nova Pescanova. - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha participado este martes en la inauguración del IV Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar (GSSG), que reúne en Vigo a expertos y profesionales del ámbito pesquero de todo el mundo. Allí ha reivindicado el papel de la comunidad como referente en la gestión sostenible de los recursos marinos y en la producción responsable de alimentos del mar y la acuicultura.

Durante su intervención, ha destacado que la celebración de este encuentro responde a la estrecha vinculación de Galicia con el mar, tanto desde el punto de vista cultural cómo económico y social.

En este sentido, ha recordado que el sector mar-industria constituye "uno de los pilares fundamentales" de la economía gallega y una fuente clave de empleo y oportunidades.

La responsable autonómica ha explicado que el modelo gallego de sostenibilidad se basa "en una gestión ordenada y rigurosa de los recursos, sostenida en criterios científicos y en el diálogo permanente con el sector, así como en un tejido empresarial comprometido con la calidad, la trazabilidad y el respecto al medio marino".

"Gracias a este enfoque, nos consolidamos como un ejemplo de producción sostenible, capaz de compatibilizar la conservación de los ecosistemas marinos con la actividad económica y con el mantenimiento de miles de puestos de trabajo en las zonas costeras", ha destacado.

"Cuidar del mar implica también garantizar el bienestar de las personas que viven de él y asegurar el futuro de las comunidades marineras", ha incidido.

En este contexto, se ha referido a la "creciente" demanda de los consumidores de información sobre el origen de los productos, los procesos de producción y las certificaciones de calidad, así como a la necesidad de avanzar en la reducción del desperdicio alimentario.