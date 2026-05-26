La Xunta abre el plazo de solicitud de las ayudas para el relevo generacional en el sector pesquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la segunda convocatoria de ayudas para impulsar el relevo generacional en el sector pesquero. La iniciativa, dotada con 350.000 euros, está cofinanciada en un 70% por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

Según ha informado la Xunta, el objetivo de las ayudas es apoyar a los armadores que colaboran facilitando el embarque de estudiantes que necesitan completar su formación profesional en buques pesqueros.

Los estudiantes realizarán prácticas en un buque de pesca y conocerán las mejoras alcanzadas en los últimos años en materia laboral y de seguridad. Las ayudas permitirán a los armadores compensar parte de los gastos derivados de la manutención, equipamiento y ropa de trabajo del alumnado embarcado.

Como novedad, también se pueden cubrir los gastos de desplazamiento hasta el lugar de embarque.

Podrán beneficiarse de estos apoyos las personas físicas o jurídicas y armadores incluidos en el Registro de Buques Pesqueros de Galicia, que faciliten el embarque de los estudiantes de los ciclos formativos náutico-pesqueros que necesitan hacer un período de práctica en un buque de pesca para obtener un título profesional pesquero.