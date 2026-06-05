La Xunta analiza con el sector el plan de la gestión de la sardina con arte de xeito

Reunión de la Consellería do Mar con el sector. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha mantenido este viernes una reunión de seguimiento con el sector pesquero para analizar la aplicación y desarrollo del Plan de Gestión de la Sardina con Arte de Xeito correspondiente a 2026.

Tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, esta es la segunda reunión que se celebra este año, correspondiente al segundo trimestre, y en ella participaron las organizaciones pesqueras que forman la mesa del xeito.

Así, ha detallado que la reunión sirvió para revisar los principales aspectos del plan, aprobado para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, y que regula la captura de la sardina (Sardina pilchardus) y de la sardinilla en aguas de competencia de Galicia.

Entre las medidas contempladas en este proyecto destacan los límites de captura establecidos para asegurar el control del stock (100 kilos por tripulante a bordo y día, a los que se sumarán otros 100 barco/día) y evitar el agotamiento de la cuota asignada, así como el mantenimiento de un seguimiento riguroso de las tallas mínimas autorizadas (11 centímetros).

Por último, se adoptó establecer un tope de captura de 80 kilos por tripulante a bordo y día, a los que se sumarán otros 80 kilos/barco/día.

Además, regula el empleo del arte del xeito. En este caso, se especifica que la dimensión de malla estará comprendida entre los 23 y los 40 milímetros. Por lo que respecta a la altura máxima, tras el armado, entre trallas o relingas, el tope será de 16 metros. Además, para cada una de las piezas de red o paños, la dimensión establecida es de entre 70 y 100 metros, mientras que la longitud máxima por buque y día no podrá exceder los 1.000 metros.

La reunión permitió así evaluar el funcionamiento de las medidas implantadas e intercambiar información con el sector sobre la evolución de la campaña, "incidiendo en la importancia de compatibilizar la actividad pesquera con la conservación de los recursos marinos".

En total, en Galicia existen 412 embarcaciones autorizadas para pescar con esta modalidad. La disponibilidad del recurso ha mejorado en los últimos años, situándose el stock de sardina ibérica en más de 445.400 kilos.