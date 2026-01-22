La Xunta anima a solicitar las ayudas para mejorar "la seguridad y la eficiencia" de buques pesqueros

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha animado a solicitar a partir de este jueves las ayudas para mejorar "la seguridad y la eficiencia" de buques pesqueros, dotadas con 6,4 millones de euros y cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa).

En concreto, las acciones subvencionables están dirigidas a mejorar las condiciones laborales y de seguridad de las tripulaciones, además de "reducir el impacto ambiental de la actividad pesquera, incrementar la eficiencia energética y aumentar el valor añadido y la seguridad alimentaria de los productos del mar".

Tal y como ha desgranado la Xunta en una nota de prensa, esta orden da cobertura a actuaciones como la modernización de buques; la instalación de equipamientos de seguridad y salvamento; mejoras en la habitabilidad y conectividad a bordo; inversiones en sistemas de propulsión "más eficientes y menos contaminantes"; auditorías energéticas; adaptaciones de las artes de pesca para aumentar la selectividad o proyectos "orientados a la valorización de las capturas".

Con todo, el plazo para solicitar las ayudas es de un mes y da comienzo este jueves tras la publicación este miércoles de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG).