La Xunta autoriza cuatro nuevos convenios con cofradías para regenerar bancos marisqueros

SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consello de la Xunta ha autorizado cuatro nuevos convenios con cofradías, con las de Barallobre, Moaña, Carril y la Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns, para regenerar y recuperar los bancos marisqueros gallegos tras las fuertes lluvias del pasado invierno.

Los nuevos acuerdos movilizan un presupuesto global de más de 1,6 millones de euros, confinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa).

En el marco de este convenio, que fue anunciado en marzo por la conselleira do Mar, Marta Villaverde, los profesionales del sector podrán recibir una remuneración de hasta 700 euros --de los que deben descontar la cuota a la Seguridad Social-- por entre 10 y 12 días al mes de participación en diferentes trabajos mientras los bancos estén cerrados.

De estos convenios, el de mayor cuantía económica es el de la Cofradía de Pescadores Santiago Apóstol de Barallobre, con un presupuesto de 1.330.185,76 euros.

El documento técnico prevé actuar sobre una franja de 468.000 metros cuadrados, desde Punta do Seixo a Punta Pena do Ramo y del intermareal de San Valentín a la Ribeira do Coto, con la implicación de 22 mariscadoras a pie durante 144 jornadas.

Entre las acciones programadas se encuentra la descompactación mecánica del substracto, el mantenimiento manual y la aportación controlada de áridos en Neda y San Valentín. En el plano productivo, buscan la captación natural con la siembra estratégica de almeja fina en áreas protegidas con piedras graníticas, la siembra de siete millones de unidades de almeja babosa y refuerzos con ostra plana y zamburiña.

MOAÑA

Por su parte, el plan para la Cofradía de Moaña cuenta con un presupuesto de 133.679, 80 euros y coordinará a 15 mariscadoras a pie en un ratio de acción prioritario de 642.612 metros cuadrados repartidos entre las playas de A Xunqueira, Meira y Domaio.

Según ha indicado la Xunta, el colectivo a pie llevará más del 93% de los fondos de forma directa mediante las compensaciones por jornadas. Las tareas priorizan el acondicionamiento del terreno de forma manual y mecánica con el uso de motocultor, la retirada de algas y basura marina, y el control biológico de depredadores de especies exóticas invasoras.

CARRIL

El convenio con la Cofradía de Carril, dotado con 100.417,36 euros, centra sus intervenciones en los bancos de la playa de A Concha de Compostela y A Fangueira.

El presupuesto destina casi el 70% del total al sostenimiento económico de 50 mariscadoras en turnos de cuatro horas de media. Las acciones elegibles recogen el arado con tractor y desde embarcación, la eliminación manual de piedras y la retirada con rastros de macroalgas.

AGRUPACIÓN MARISCADORAS RÍO ANLLÓNS

Asimismo, la Agrupación de Mariscadoras Río Anllóns tendrá una inversión de 60.254,80 euros para rehabilitar las zonas productivas del margen derecho de la ensenada y el estuario de libre marisquero en el margen izquierdo. El plan movilizará de forma progresiva desde cinco hasta 11 profesionales de a pie.

Ante la imposibilidad geográfica de acceder por vía terrestre con maquinaria pesada, el proyecto financia la compra de un motocultor de pequeño tamaño para ser transportado en embarcaciones.

SANEAMIENTO RÍA DE PONTEVEDRA

En otro orden de asuntos, el Consello de la Xunta ha tomado razón este lunes de un informe que recoge las actuaciones hechas o en tramitación por parte de Augas de Galicia para impulsar una nueva fase de mejora en el sistema de saneamiento y depuración de Pontevedra, Marín y Poio, diseñado para atender a más de 242.000 personas.

Entre las actuaciones de esta segunda fase destacan el tanque de tormentas de A Seca y el bombeo de Porto Campelo; la mejora de la Estación de bombeo de aguas residuales de Mogor, en Marín; y el nuevo bombeo y depósito de retención de relleno en Poio, con licitación prevista para este año.

En referencia a la actuación prevista en Poio, el Consello de la Xunta autorizó este lunes la firma del convenio de colaboración entre Augas de Galicia y el Ayuntamiento para su ejecución.

A mayores, está en ejecución la obra de mejora del saneamiento del entorno del río Lameira, en Marín, y avanzan en los trámites para licitar la adecuación de la capacidad de la estación de bombero de Cocheiras, en Pontevedra.