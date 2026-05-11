La Xunta convocará cuatro bolsas de formación para que los titulados en acuicultura hagan prácticas en el Igafa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Consello da Xunta ha autorizado la convocatoria de cuatro bolsas de formación dirigidas a titulados de ciclos formativos en materia de acuicultura, para que hagan prácticas de gestión y producción de cría de bivalvos durante dos años en el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa).

Así lo ha avanzado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. De esta forma, la Consellería do Mar destinará algo más de 103.680 euros para el período 2026-2028 de esta formación.

En este contexto, las estancias serán en régimen de empresa tutelada, es decir, los titulados realizarán las prácticas en un ámbito de empresa ficticia en el que se reproducen los medios y procesos de producción y gestión reales, pero en el que la titularidad es la Administración responsable del proceso de formación.

Así, cada uno de los titulados contarán con un tutor, designado por la Consellería do Mar e que se encargarán de elaborar un plan formativo para las personas beneficiarias.

Podrá optar a ellas el alumnado titulado en alguno de los centros formativos situados en Galicia como técnicos medios en operaciones de cultivo acuícola, técnicos medios en cultivos acuícolas, técnicos superiores en producción acuícola y técnicos superiores en acuicultura, siempre que no hayan sido beneficiarios de ayudas similares para el mismo fin. El importe de cada bolsa incluye la asignación mensual y el alta en el régimen general de la Seguridad Social.

Con todo, el plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día en que se publique la orden de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG), prevista para finales de mes.

INFORME DE LAS EDLP

También, el Consello da Xunta ha analizado el informe de seguimiento y evaluación de las ayudas en el marco de las estratexias de desenvolvemento local participativo (EDLP) convocadas por Mar y tramitadas con la colaboración de los grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) durante 2023-2025.

Según ha apuntado el Gobierno autonómico, el documento refleja el "éxito" del programa, en el marco del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027, y destaca su "capacidad" para dinamizar las comunidades costeras gallegas y atraer la inversión privada.

Así, en las tres primeras convocatorias se aprobaron un total de 339 proyectos que movilizaron una inversión global de casi 46 millones de euros. De ellos, el 54 % (cerca de 25 millones) se corresponden con ayudas públicas aportadas por la Xunta y la Unión Europea, mientras que el 46 % restante (21 millones) proviene de fondos privados.

De esta manera, por cada euro público investido, los GALP atrajeron 0,84 euros de inversión privada, ratio que se eleva a 1,58 euros en el caso de los proyectos encuadrados como actividades económicas. Además, durante este período se pusieron en marcha otras tres iniciativas destinadas a la cooperación interterritorial, que sumaron una ayuda pública de 530.000 euros.

En esta línea, el informe destaca el protagonismo del sector marítimo-pesquero en la captación de fondos, ya que se desarrollaron 166 proyectos específicos de pesca (el 49 % de todas las iniciativas aprobadas), absorbiendo una financiación pública de más de 10 millones. La mayoría de ellas, el 81%, vinculadas a la cadena de valor del mar.