Xunta y Conxemar renuevan su alianza para reforzar la comercialización de productos congelados de la pesca

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de Conxemar, Eloy García, firman un convencio para mejorar la comercialización de los productos de la pesca - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el presidente de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), Eloy García, han firmado este lunes un convenio para la mejora de la comercialización de los productos congelados de la pesca durante el año 2026.

Durante la firma, de la que ha informado la Xunta en un comunicado, la responsable autonómica ha subrayado que este acuerdo, al que la Consellería y Conxemar destinan sus respectivos 230.000 euros, renueva la alianza y estrecha colaboración de la Administración autonómica con esta entidad.

Villaverde ha puesto en valor el trabajo conjunto que mantienen la Xunta y esta entidad sectorial, que colaboran de manera habitual en otras iniciativas en beneficio de la cadena mar-industria.

En concreto, en el acuerdo se prevén acciones específicas destinadas a fomentar el consumo, como menús degustación y showcookings, el certamen musical ConxemarFest Fish&Hits, el concurso Conxemar Tapas o el proyecto innovador Conxemar Lab destinado a los más pequeños.