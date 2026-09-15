La Xunta defenderá ante el Gobierno una PPC que permita renovar la flota y garantice una financiación "justa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, defenderá este miércoles ante el Gobierno central la posición de Galicia sobre el futuro de la Política Pesquera Común (PPC), basada en la necesidad de garantizar financiación suficiente para el sector, facilitar la renovación y modernización de la flota y avanzar hacia un modelo de gestión que tenga en cuenta tanto la conservación de los recursos como la viabilidad económica y social de la actividad.

Lo hará durante la celebración del Consello Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios que se celebrará este miércoles en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Villaverde trasladará que Galicia afronta este debate desde una posición "singular" por la dimensión y diversidad de su complejo mar-industria, con una extensa flota de bajura y pequeña escala, una importante presencia de la altura y gran altura, una industria transformadora y conservera de referencia y una acuicultura con un destacado peso en la producción comunitaria.

Por este motivo, la Xunta reclama que las futuras decisiones europeas tengan en cuenta las especificidades de las regiones con una elevada dependencia de la actividad marítimo-pesquera.

Entre las principales demandas, Galicia defenderá que el próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034 garantice una asignación específica, visible, plurianual y protegida para la pesca y la acuicultura. La Xunta respaldará en este sentido la referencia de 7.290 millones de euros reclamada por el Parlamento Europeo y sostiene que los recursos destinados al sector no deben quedar "diluidos" dentro de fondos de carácter general ni poder ser desviados hacia otras políticas.

La conselleira incidirá también en la necesidad de facilitar la renovación de una flota con un elevado grado de envejecimiento. Por eso, Galicia propone permitir la sustitución de los buques más antiguos por unidades más seguras, eficientes y sostenibles siempre que no se incremente la capacidad pesquera neta, diferenciando claramente entre modernizar los barcos y aumentar su potencial extractivo.

La Xunta reclama además una revisión de la PPC que haga efectivo el equilibrio entre sus pilares ambiental, económico y social, mejore la previsibilidad de las decisiones sobre TAC y cuotas y adapte determinadas normas a la realidad de las pesquerías mixtas.

En este marco, Villaverde también defenderá el carácter estratégico de las flotas de altura y gran altura, un papel propio para la acuicultura -con especial atención a la mitilicultura y a los sistemas extensivos de bajo impacto- y una mayor participación de las regiones pesqueras en la toma de decisiones.

Finalmente, Galicia apuesta por una simplificación normativa basada en la digitalización, en la reutilización de la información ya disponible en las administraciones y en controles proporcionales al riesgo real.

En este ámbito, volverá a reclamar que la regulación de las 87 áreas de ecosistemas marinos vulnerables permita diferenciar las artes segundo su repercusión en el ecosistema y tenga en cuenta la evidencia científica disponible sobre las artes fijas de bajo impacto.

VILLAVERDE SALIENTA O PROTAGONISMO DE GALICIA COMO REXIÓN CONVIDADA NA FEIRA AUTÉNTICA PREMIUM FOOD EN SEVILLA

Por otra parte, la conselleira de Mar, Marta Villaverde, ha visitado este martes la Feria Auténtica Premium Food Fest, que celebra su cuarta edición en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, en una edición especialmente significativa para Galicia, al participar como Región Invitada 2026.

Un reconocimiento, ha señalado la titular de Mar, que "refuerza la proyección de la comunidad como referente europeo en los productos del mar y pone en valor la calidad, sostenibilidad, innovación y excelencia de su producción alimentaria".

La responsable autonómica, que ha visitado el stand institucional de la Xunta y se ha relacionado con las empresas gallegas presentes en la feria, ha destacado la oportunidad que representa esta distinción para mostrar ante compradores, distribuidores, restauradores y profesionales de la gastronomía la capacidad del complejo mar-industria gallego para ofrecer productos de elevada calidad y valor añadido, "con una identidad estrechamente ligada al origen y al territorio".

En este sentido, ha destacado la importancia de participar en encuentros profesionales de estas características para facilitar nuevas oportunidades de negocio a las empresas gallegas, abrir mercados y consolidar la presencia de los productos del mar de Galicia en los principales canales de comercialización.

LA XUNTA REIVINDICA LA GESTIÓN DEL FEMPA

En otro orden de cosas, aunque también en materia de pesca, el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Isaac Rosón, ha participado en Madrid en la mesa redonda sobre la gestión autonómica del FEMPA dentro de la X Jornada organizada por la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar).

En el encuentro, celebrado en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Rosón ha reivindicado la capacidad de ejecución de la Administración gallega y ha expuesto las principales propuestas de la comunidad para optimizar la llegada de los fondos europeos al tejido productivo.

Durante el balance del período vigente, el director xeral ha destacado la solvencia de Galicia, que ha supeado con éxito el cumplimiento de la regla n+3 en 2025 al certificar más de 64,5 millones de euros ante la Comisión Europea, alcanzando un grado de ejecución del 104,3% sobre el objetivo fijado.

Rosón ha remarcado que el departamento autonómico moviliza todo el crédito disponible desde el inicio de cada ejercicio para garantizar que los recursos asignados hasta 2029 lleguen con agilidad a la flota, al marisqueo y a la acuicultura.

En cuanto a dificultades, el responsable autonómico ha señalado la excesiva rigidez burocrática y la complejidad en la tramitación de las ayudas de capital como los principales atrancos que enfrentan tanto las administraciones intermedias como los propios solicitantes.

Sobre esto, ha animado a simplificar los requisitos de justificación y una revisión del marco regulador comunitario que penaliza las inversiones en habitabilidad, seguridad y eficiencia energética al computarlos injustamente como un incremento de la capacidad pesquera por la vía del arqueo (GT).

Ha incidido además en que la pesca necesita instrumentos estables que amortigüen los altos costes operativos y aseguren la soberanía alimentaria de la Unión Europea. Por ello, ha insistido en la necesidad de que las directrices de sostenibilidad ambiental avancen siempre al lado de la viabilidad socioeconómica de las empresas armadoras y de las cofradías.

De cara al próximo período 2028-2034, ha defendido la postura estratégica de Galicia de contar con un fondo financiero específico, independiente y protegido, con una dotación mínima de 7.290 millones de euros.