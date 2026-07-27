La Xunta destina 9,6 millones a mejorar la competitividad de las pymes de transformación de productos del mar

SANTIAGO DE COMPOSTELA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha analizado este lunes un informe de la Consellería do Mar sobre la resolución de la convocatoria de 2026 de las ayudas a inversiones en pequeñas y medianas empresas (pymes) de transformación de los productos pesqueros y de la acuicultura.

A través de esta orden, cofinanciada con el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), el Gobierno gallego concede más de 9,6 millones de euros distribuidos en 39 proyectos empresariales aprobados.

La movilización total de inversión generada por estas iniciativas superará los 19,2 millones de euros en el conjunto del tejido productivo gallego.