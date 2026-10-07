La Xunta y Docapesca avanzan en la cooperación para afrontar retos comunes del sector pesquero

SANTIAGO DE COMPOSTELA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, se ha reunido con el presidente de Docapesca-Portos y Lotas, Afonso Oliveira, para abordar nuevas vías con el objetivo de reforzar la cooperación entre Galicia y Portugal en el ámbito pesquero y portuario.

El encuentro, que se ha producido este miércoles en el marco de la celebración de Conxemar, ha servido para intercambiar experiencias sobre los respectivos modelos de gestión y analizar ámbitos en los que Galicia y Portugal afrontan retos comunes.

Entre esos retos, se encuentran la modernización de los mercados de primera venta, la implantación de herramientas digitales, la transparencia de los precios, la trazabilidad de los productos pesqueros y la seguridad alimentaria. En este marco, han abordado tanto la experiencia gallega en la gestión de datos pesqueros como el sistema portugués de subasta a distancia Leilão Online.

Villaverde ha remarcado la importancia de mantener una interlocución permanente entre territorios con una estrecha vinculación económica, social y pesquera, favoreciendo el intercambio de conocimiento y de soluciones que permitan mejorar la competitividad y eficiencia de la cadena mar-industria.

En la reunión también han compartido buenas prácticas en materia de gestión de residuos, eficiencia energética y modernización de las instalaciones portuarias. Las partes han analizado medidas vinculadas a la optimización del consumo energético de las lonjas e instalaciones frigoríficas, así como a la mejora de la recogida de residuos marinos y subprodutos de la actividad pesquera.