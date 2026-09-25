Xunta y federaciones de cofradías abordan la participación femenina en la toma de decisiones en el sector

La Conselleira Do Mar, Marta Villaverde, Participa En Una Jornada Sobre Mujeres En El Sector Pesquero Y Marisquero - XUNTA

LUGO 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, acompañada por la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez, ha inaugurado en Burela la tercera jornada 'Mujer, mar y liderazgo', en las que se aborda la participación femenina en la toma de decisiones en el sector.

Villaverde ha destacado el valor del trabajo realizado a lo largo de las tres jornadas celebradas en Arcade, Ames y Burela en la que las participantes han compartido experiencias, además de reflexionar sobre obstáculos que encuentran a la hora de asumir nuevas responsabilidades.

En este sentido, la conselleira ha incidido en que avanzar hacia una mayor presencia de las mujeres en los órganos de decisión pasa también por reconocer y poner en valor una experiencia que ya ejercen diariamente en multitud de ámbitos vinculados al mar.

Esta jornada ha contado también con la presencia de la directora de Relaciones Externas de Congalsa, Isabel Cañas, y con la mariscadora de Ribadeo Julia Santar, que compartieron sus trayectorias y experiencias con las personas asistentes.