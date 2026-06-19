La Xunta firma con la cofradía de Carril un convenio para recuperar bancos marisqueros tras los temporales - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santiago Apóstol de Carril, Javier Quintáns, han firmado este viernes el convenio de colaboración que permitirá destinar 100.417 euros a la recuperación de sus bancos marisqueros afectados por los temporales y los episodios excepcionales de baja salinidad de comienzos de año.

El convenio, cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), focalizará sus intervenciones en los bancos playeros de A Concha de Compostela y A Fangueira, en una superficie aproximada de 60.000 metros cuadrados.

El presupuesto destina casi el 70% del total al sostenimiento económico de 50 mariscadoras en turnos de cuatro horas de promedio. Entre las acciones eligibles están el arado con tractor y desde embarcación, la eliminación manual de piedras, el nivelado de socavones y la retirada con rastros y angazos de macroalgas pardas, que serán tratadas en colectores cedidos por el Ayuntamiento.

En materia de control de fauna, la entidad, implicada en el proyecto Sol-Ouxa II de la red Redemar, capturará ejemplares de ouxa para estudios estomacales y marcaje científico. Los turnos de custodia diaria se extenderán sobre un radio global de 770.000 metros cuadrados para proteger también la biomasa reproductora del banco de Os Lombos do Ulla.