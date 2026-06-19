La Xunta firma con la cofradía de Carril un convenio para recuperar bancos marisqueros tras los temporales

La Xunta firma con la cofradía de Carril un convenio para recuperar bancos marisqueros tras los temporales
La Xunta firma con la cofradía de Carril un convenio para recuperar bancos marisqueros tras los temporales - MONICA ARCAY CARRO
Europa Press Galicia
Publicado: viernes, 19 junio 2026 11:09
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SANTIAGO DE COMPOSTELA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, y el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Santiago Apóstol de Carril, Javier Quintáns, han firmado este viernes el convenio de colaboración que permitirá destinar 100.417 euros a la recuperación de sus bancos marisqueros afectados por los temporales y los episodios excepcionales de baja salinidad de comienzos de año.

El convenio, cofinanciado a través del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa), focalizará sus intervenciones en los bancos playeros de A Concha de Compostela y A Fangueira, en una superficie aproximada de 60.000 metros cuadrados.

El presupuesto destina casi el 70% del total al sostenimiento económico de 50 mariscadoras en turnos de cuatro horas de promedio. Entre las acciones eligibles están el arado con tractor y desde embarcación, la eliminación manual de piedras, el nivelado de socavones y la retirada con rastros y angazos de macroalgas pardas, que serán tratadas en colectores cedidos por el Ayuntamiento.

En materia de control de fauna, la entidad, implicada en el proyecto Sol-Ouxa II de la red Redemar, capturará ejemplares de ouxa para estudios estomacales y marcaje científico. Los turnos de custodia diaria se extenderán sobre un radio global de 770.000 metros cuadrados para proteger también la biomasa reproductora del banco de Os Lombos do Ulla.

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