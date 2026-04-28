Xunta y Gobierno urgen transmitir al consumidor la "trazabilidad" y la sostenibilidad de productos del mar

Autoridades en la apertura de la jornada. - EUROPA PRESS

VIGO 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y el Gobierno central han destacado la necesidad de transmitir al consumidor la "trazabilidad" y la "transparencia" de los productos del mar para reivindicar su valor y la importancia que tiene la sostenibilidad para el sector.

Así lo han señalado ambas administraciones en la apertura del IV Foro Galicia de Sostenibilidad Global de Productos del Mar en el que han participado, entre otros, la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde.

En su intervención, Artime ha puesto el foco en la necesidad de la sostenibilidad de los productos pesqueros para el mantenimiento de un sector tan importante para Galicia y para el resto de España.

Sin embargo, ella ha querido hablar también no solo del "reto" de "producir bien", sino de que el consumidor lo perciba y valore el esfuerzo que hay detrás del sector. Así, ha apuntado a la necesidad de reforzar los mecanismos de trazabilidad y de transparencia para transmitir esa información a los ciudadanos.

En la misma línea ha hablado Villaverde, quien ha subrayado la importancia de garantizar el futuro de los recursos marinos y de las personas que dependen de ellos. Ella ha dicho que el mar es una "fuente esencial" de riqueza y empleo para Galicia, por lo que es necesario la sostenibilidad del mismo.

También ha insistido en que cada vez los consumidores son más exigentes y demandan más información sobre de dónde vienen los productos y cómo han sido capturados o pescados.

Todo ello, ha dicho, asegurando que las zonas costeras sigan siendo espacios de oportunidad, de empleo y de relevo generacional, pero preservando la biodiversidad y la riqueza de los océanos para generaciones futuras.

El primero en tomar la palabra fue el presidente de la Fundación Nueva Pescanova, José María Benavet, quien también ha reivindicado la importancia de la sostenibilidad de los productos del mar y de este foro, poniendo en valor el debate y el intercambio de posiciones entre los asistentes.

Como uno de los organizadores del evento, se ha centrado en el trabajo conjunto del sector para asegurar el futuro y preservar la salud de los océanos.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reivindicado el saber-hacer del sector del mar vigués, con centenares de años de historia, criticando el "ecologismo populista" que culpa del deterioro de los océanos a la pesca y "se olvida de que viene de otros sitios, como los plásticos".