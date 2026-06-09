La Xunta inaugura 'Movemento Azul', un programa para acercar a los más jóvenes a las profesiones del mar

La conselleira do Mar, Marta Villaverde - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado este martes 'Movemento Azul', una nueva iniciativa de la Xunta de Galicia destinada a fomentar el conocimiento, la formación y la participación de la juventud gallega en el sector marítimo-pesquero.

El programa, dirigido a personas de entre 0 y 35 años, busca fortalecer el vínculo de las nuevas generaciones con el mar y visibilizar las oportunidades de futuro en un sector que la conselleira ha calificado de "estratégico" para la dinamización de las zonas costeras.

La jornada de lanzamiento ha tenido lugar en el CEIP A Maía de Ames con la acción piloto 'Un Mar de Profesións', una iniciativa que se desarrollará durante este mes de mayo en otros seis centros educativos, permitiendo que más de 700 alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria descubran de forma práctica diversas profesiones vinculadas al medio marino.

La propuesta se desarrolla en un espacio formativo organizado en tres estaciones temáticas que acercan al alumnado diferentes ámbitos de la actividad marítima. En la primera, centrada en la pesca y en el marisqueo, los participantes conocen la importancia de respetar las tallas mínimas y descubren artes tradicionales compatibles con la conservación de los recursos marinos.

En la segunda se convierten en "observadores científicos", identificando especies autóctonas del litoral gallego mediante técnicas de observación y análisis inspiradas en la ciencia.

La tercera estación está dedicada a la navegación y permite a los escolares familiarizarse con la interpretación de cartas náuticas y con el uso de instrumentos básicos para el trazado de rutas pesqueras adaptadas a su edad.