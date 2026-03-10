Xunta inaugura la segunda edición de 'Capitán Mareas', para promover el consumo de pescado entre los niños

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, en Ribeira - LUIS POLO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha inaugurado la segunda edición del 'Capitán Marea', el programa educativo que busca fomentar el consumo de productos el mar entre los niños de ocho a 12 años y dar a conocer la actividad pesquera local.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, desde marzo a mayo se impartirán 25 talleres en 13 lonjas, 11 gallegas y dos asturianas. De esta manera, además de la rula de Ribeira, se llevarán a cabo en las de Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Baiona, Cangas y en las asturianas de Avilés y Puerto de Vega.

Para el desarrollo de cada acción formativa contarán con la colaboración de los nueve Grupos de Acción Local Participativo (GALP) y de las cofradías correspondientes.

En el marco de ellas, los escolares podrán conocer los testimonios del patrón mayor y mariscadoras que les explicarán su trabajo diario en el mar, las artes de pesca de la zona y las propiedades de los productos de temporada.

También, podrán ver el funcionamiento de una puja, dentro de la visita a la lonja, siendo una de las actividades más destacadas y que más atrae la atención de los escolares.