La Xunta lleva ejecutado el 21,5% del fondo Fempa, con posibilidad de gasto hasta 2029

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Marta Barreiro, ha informado de que la Xunta lleva ejecutados, a cierre de 2025, el 21,5% de las partidas asignadas a Galicia del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) para el periodo 2021-2027, con posibilidad de gasto hasta 2029.

En la Comisión de Pesca, la secretaria xeral técnica da Consellería do Mar, Marta Barreiro, ha cifrado en 74 millones los fondos ejecutados de un fondo global de unos 366 millones para Galicia, el 32,7% del conjunto del Estado.

De esos 74 millones, 65 millones ya ha superado la última fase de certificación, que incluye un control interno de verificación tras el pago. De tal forma, Barreiro subraya que supone un 105% de certificación respecto al objetivo anual fijado.

Destaca que los fondos Fempa han permitido financiar en Galicia un total de 2.171 proyectos, con un gasto movilizado que asciende a 236 millones.

REPROCHES DE LA OPOSICIÓN

Durante el debate, Paloma Castro (PSdeG) ha criticado que la Xunta busque "titulares optimistas" con esta comparecencia cuando tiene pendiente de pago el 80% de los fondos, una ejecución real "insuficiente" , "un relato que no se corresponde con la realidad que vive el sector".

Reprocha que la Xunta "presume de porcentaje" cuando el dinero "llega tarde", la "burocracia ahoga al sector" y las partidas van "siempre a los mismos".

A renglón seguido, la diputada del BNG Rosana Pérez ha vuelto a criticar estas comparecencias a petición propia en comisión de cargos de la Xunta para "suprimir la posibilidad de fiscalizar y controlar" a la oposición al restar preguntas al ejecutivo.

Reprueba la diputada nacionalista que esta intervención busca una "confusión deliberada con los fondos que vienen a Galicia", en un "marasmo absoluto de cifas". Además, afea que la Xunta destine solo 5,3 millones para el sector marisquero por no poder trabajar mientras solo una empresa que "factura más de 100 millones" recibe 4 millones en ayudas.

Mientras, Miguel Fidalgo (PP) pone en valor que el "cumplimiento" de la Consellería do Mar "avala" pode exigir un fondo específico de la pesca en el futuro plan plurianual.

"Seré una publicista de la Conselleria, pero es que realmente nosotros estamos cumpliendo y llevando a cabo nuestro trabajo", ha defendido en su réplica Barreiro. Asimismo, insiste en la reivindicación de que ve "inadmisible" que el futuro fondo europeo de la pesca sufra un recorte del 67%.

MARISQUEO

Por otra parte, Paloma Castro (PSdeG) ha alertado de una pérdida de productividad de los bancos marisqueros, por lo que reclama ayudas e informes sobre el estado de las rías, pues lamenta que la Xunta "sigue negando esta realidad".

En respuesta, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, ha defendido que a comienzos de este año se convocaron ayudas para mejora de la produtividad y restauración, dotadas con 2,2 millones.

Agrega que desde 2022 se favoreció la recuperación de los bancos de Camariñas con la siembra de más de 1,1 millones de unidades de almeja.

En esta comisión, el diputado del Bloque Óscar Ínsua ha preguntado por la posibilidad de explotar almeja en la ría de Corcubión con la técnica experimental de submarinismo con el suministro de aire en superficie, a lo cual la Consellería do Mar se niega de forma reiterada. Al respecto, la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro ha respondido que hay informes técnicos desfavorables, "suficientemente motivados".