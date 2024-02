La Xunta pide aumentar la cuota accesoria de jurel para garantizar la viabilidad de unos 60 barcos gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Mar ha presentado una propuesta de modificación a la última resolución de la Secretaría General de Pesca relativa al reparto de cuota de jurel en el caladero del Cantábrico y Noroeste (zona CIEM 8C), para embarcaciones que no sean de cerco o arrastre, al considerar que la disposición para la ordenación de esta pesquería no se ajustan a la realidad del sector ni al esfuerzo pesquero real de las embarcaciones que faenan en la zona.

Según ha informado la Xunta, la disposición establece unos topes de capturas que pueden perjudicar al sector gallego, y ha recordado que el pasado año, con una resolución "que tampoco permitió una gestión óptima del recurso", se consumió menos del 60 % de la cuota que la flota gallega de artes menores podía pescar, de manera que quedaron sin utilizar 33.000 kilos de la cuota.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establece 93.900 kilos de jurel para embarcaciones que no utilizan arrastre ni cerco, con un tope de 30 kilos por embarcación a la semana. De ese total, 62.118 kilos corresponden a la provincia de A Coruña, y 3.822 kilos a la provincia de Lugo.

Según la Consellería do Mar, este nuevo escenario "genera una barrera a este segmento de flota", con gran incidencia en Galicia: una docena de barcos que faenan con racú, una treintena que faenan a la volantilla y otras unidades de cerco con 'piobardeira'. Son unos 60 barcos que trabajan en exclusiva en aguas gallegas y no se desplazan a Asturias, Cantabria o Euskadi, por lo que no participan en las costeras de caballa o bocarte.

Así las cosas, la administración autonómica sostiene que ni la cuota asignada de pesca accesoria (esos 65.940 kilos totales) ni el top de 30 kilos semanales por embarcación establecen "una proporcionalidad y ajuste adaptado" para las provincias gallegas y para el esfuerzo pesquero de este segmento de flota.

Al respecto, ha apuntado que, si se suman las 33 toneladas no consumidas del año pasado, y se tiene en cuenta el tiempo de pesca de los barcos afectados, se podría justificar la elevación del tope semanal hasta 86 kilos por semana. Con todo, en su propuesta, la Consellería do Mar indica que "lo conveniente" sería un tope de 500 kilos por barco y semana, para que estas embarcaciones tengan una "viabilidad mínima".

En ese sentido, la Consellería advierte de que el reparto establecido por la administración central supone provocar "daños de difícil reparación", que obligan a "revisar y modificar" la resolución para asegurar la protección de los intereses socioeconómicos de los barcos afectados (tal y como se recoge en los pilares reglamentarios de la Política Pesquera Común).